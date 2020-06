Liberty Wheels : les syndicats craignent une liquidation judiciaire

Devant le site Liberty Wheels de Dios, ils sont une centaine, anoraks sur le dos, masques de rigueur, à braver les averses pour écouter les annonces des délégués syndicaux : "Ils nous demandent sans cesse des informations, ils nous interpellent... On s'est dit que le plus simple, ce serait de tous les réunir pour faire le point" explique le délégué UNSA, Hervé Delaire.

Depuis mi-mars, la plupart des salariés attendent, au chômage partiel. "Si ça continue, on va droit vers la liquidation. On a été redressé deux fois déjà. La prochaine fois, ils vont pas chercher..." déplore Hervé Delaire. Tous espèrent que la reprise du travail, fixée à lundi 22 juin, aura bien lieu.

Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait travailler, on attend que ça !

"C'est une année noire... On espère juste que les donneurs d'ordre vont repasser des commandes. Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait travailler, nous on attend que ça !" insiste Christophe Bouvet, délégué CFDT. A l'heure actuelle, selon les syndicats, les clients historiques Renault et PSA commanderaient à peine 10.000 roues par semaine. Pour atteindre l'équilibre financier, il faudrait produire, selon leurs calculs, 90.000 roues par mois.

Pourtant, suite à la crise de la covid-19, Liberty Wheels espère beaucoup du plan de soutien de la filière automobile et de la volonté affichée d'une relocalisation des productions. "On a toujours été dignes. Mais s'il faut, on va se faire entendre ! On a demandé à être reçu à Bercy, par le cabinet de Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie", précisent les syndicats.

Le spécialiste des jantes en aluminium emploie près de 300 personnes à Diors et ferait vivre, selon les syndicats, pratiquement autant de sous traitants.