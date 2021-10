Licenciée pour son comportement au magasin Colruyt d'Arcey

"On me reproche des brides de discussion avec mes collègues" explique Mélanie au micro

Pour le troisième lundi d'affilée, la CGT du Pays de Montbéliard a sonné la mobilisation sur le parking du magasin Colruyt d'Arcey pour soutenir Mélanie, jeune salariée, qui vient de faire l'objet d'un licenciement, en raison de son comportement hostile au sein de l'équipe, explique la direction.

"Ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est nul", clame Mélanie Copier

"Prétexte futile, trompeur et fallacieux", répond l'intéressée au miro de la CGT devant un comité de soutien composé de 80 personnes, parmi lesquels des militants Force Ouvrière. "On me reproche mon engagement syndical parce que j'ai osé laissé entendre que je présenterais aux prochains élections professionnelles sous la bannière de la CGT" clame Mélanie. Mais elle invoque une autre raison. "La direction n'a pas supporté que je me défende avec la CGT dans une affaire de harcèlement sur mon précédent poste au magasin de Mathay. On me le fait payer comme ça".

"Mélanie, Mélanie" scande le comité de soutien sur le parking du magasin © Radio France - Christophe Beck

La CGT par la voix de Patrick Rougier de l'union locale du Pays de Montbéliard renchérit. "Je n'ai jamais vu qu'on licenciait quelqu'un pour un comportement tout à fait banal. On est clairement dans la violation de la liberté d'expression".

Le manager régional de Colruyt conteste cette lecture des faits. Selon lui, l'affaire de harcèlement est totalement étrangère à ce licenciement. Cette affaire a fait l'objet d'une double procédure. D'une part, une procédure judiciaire devant la procureure de la république de Montbéliard qui a prononcé un rappel à la loi et d'autre part, une sanction de l'entreprise puisque le salarié visé par la plainte a fait l'objet d'un mise à pied de trois jours.

"Licencié pour des propos futiles" selon la CGT. "Pour préserver la qualité de vie au travail" répond la direction. Copier

Le responsable du magasin justifie le licenciement par le comportement de Mélanie qui compromet, selon lui, la qualité de vie au travail. "L'arrivée de Mélanie a perturbé le climat serein de l'équipe. De nombreux collaborateurs se sont plaints. Certains ont même parlé d'angoisse et de mal être."

"De nombreux collègues se sont plaints du comportement de Mélanie", explique la direction locale Copier

La CGT envisage toutes les voies de poursuite possible. Notamment devant le conseil des prudhommes de Montbéliard.