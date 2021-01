Licenciés de TE-Connectivity à Allonnes puis réembauchés, leur CDD est prolongé

La procédure, très rare, avait suscité étonnement et incompréhension. Une partie des salariés licenciés de l’entreprise TE-Connectivity à Allonnes, près du Mans avaient été réembauchée l’été dernier en CDD pour une durée de six mois. Cette société, propriété d’un groupe américain, fabrique des connecteurs pour l’industrie ferroviaire et les plateformes pétrolière en mer. Un plan de délocalisation, annoncé en janvier 2019, prévoyait (finalement) la suppression de 87 emplois sur 162. Mais ce plan ne se déroule pas comme prévu. La délocalisation d’une partie de l’activité en Pologne prend plus de temps qu’imaginé au départ. Pour faire face au surcroit de travail engendré par ce retard, 38 employés pourtant licenciés avaient signé un contrat à durée déterminée jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, comme l’avait révélé France Bleu Maine.



Fortes inquiétudes pour l'avenir

Alors que cette première période de travail est terminée, une prolongation de contrat a été proposée à certains de ces salariés. D’après des sources syndicales, une vingtaine d’entre eux auraient accepté pour des périodes allant de trois à six mois autrement dit jusqu’à fin juin 2021. Signe que la direction de l’entreprise anticipe un niveau de commandes assez important durant cette période. Signe aussi que la délocalisation d’une partie de l’activité en Pologne pourrait avoir du plomb dans l’aile.

En tout cas cette situation inconfortable et ce manque de perspectives claires pèsent sur le moral des salariés dont le poste a été maintenu à Allonnes (75 CDI). “Cela génère beaucoup d’inquiétude, les employés sont déboussolés”, confie un responsable syndical. “Il faut gérer l’ascenseur émotionnel”, ajoute-t-il. “Entre ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui ont touché les indemnités de licenciement et qui sont revenus en CDD, l’ambiance est intenable”, ajoute un autre représentant du personnel qui déplore les incertitudes pour l’avenir : “C’est le brouillard total. Cette absence de visibilité est pesante”, confie-t-il.