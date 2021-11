Lidl affiche de nouvelles ambitions à Chenôve

C'est la satisfaction à la mairie de Chenôve où l’annonce de l'enseigne LIDL de s’implanter avec un concept de supermarché au "concept et au look architectural moderne" relance une belle dynamique pour la réhabilitation du secteur Kennedy.

LIDL, nouvel acteur du projet

La volonté affirmée de LIDL de développer son activité sur le site Kennedy, selon leur concept « métropolitain », et des commerces existants de poursuivre leur activité dans ce secteur correspond aux attentes des riverains qui s’étaient prononcés en faveur du maintien d’une offre commerciale significative de proximité lors de la 1ère concertation à l’automne 2020.

Pour la municipalité de Chenôve, cette nouvelle dynamique et l’implantation pérenne et fonctionnelle des commerces dans ce programme immobilier mixte (commerces – logements) offre un nouveau pôle complet et séduisant pour les habitants et les clients venant de l’extérieur.

Début 2022, une nouvelle concertation citoyenne sera relancée sur la base de ces nouveaux principes d’aménagement à intégrer au projet. La mairie de Chenôve assure que cette nouvelle concertation répondra aux mêmes exigences que la précédente en matière d’information aux habitants : courrier d’information dans les boîtes aux lettres, exposition des grands principes du projet sur site et à la maison du projet, article dans le magazine municipal et sur le site internet de la ville.

Des propositions et observations pourront être déposées dans un registre à la Maison du projet, sur le site internet ou par courrier et courriel.

Le projet en chiffres

En 2021, le projet Kennedy représente un investissement de 500 000 € sur un montant total de 8.603 millions (estimation en cours de réévaluation avec la prise en compte du repositionnement de LIDL).

La participation totale de la collectivité est aujourd’hui évaluée à 3.5 millions d’euros.

Les grandes étapes du projet

Entre février et avril 2022 : une nouvelle concertation préalable

2eme trimestre 2022 : bilan de la concertation et création de la Zone d’Aménagement Concertée

Mi-2023 : début des travaux d’aménagement

Courant 2025 : livraison des premiers logements