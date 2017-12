Trois ans et demi après la fermeture de l'usine de la Seita de Carquefou et le licenciement des 330 salariés, Lidl va y transférer son entrepôt de stockage et y créer des dizaines d'emplois. C'est une excellente nouvelle pour toute la ville.

Carquefou, France

La page se tourne enfin à Carquefou. La page douloureuse de la fermeture de la Seita il y a trois ans et demi et le licenciement de ses 330 salariés. Lidl, le groupe de la grande distribution, a décidé d'y transférer son entrepôt de stockage des marchandises puisque celui de Sautron est devenu trop petit. Il compte y créer 250 emplois d'ici 10 ans.

Ça va permettre de passer à autre chose, de faire le deuil de la Seita

"Bon nombre de Carquefoliens travaillaient à la Seita. L'usine faisait vraiment partie du paysage de notre commune en termes économiques. Elle avait une renommée nationale et internationale, c'était un acteur économique important à Carquefou et dans la métropole nantaises", rappelle Véronique Dubettier-Grenier, la maire de Carquefou. "Le fait que le site revive, ça va permettre de passer à autre chose, de faire le deuil et de se projeter dans l'avenir. C'est un super projet qui vient conforter l'activité logistique de la ville de Carquefou."

Une excellente nouvelle pour toute la ville

L'arrivée de Lidl, c'est aussi une excellente nouvelle pour les habitants de Carquefou qui se souviennent des manifestations et qui passent à côté des bâtiments désormais désaffectés. "Il n'y a plus rien, des entrepôts et un parking vide. Une entreprise sans vie", décrit un passant. Et quand on leur annonce l'arrivée du groupe de la grande distribution, ils s'en réjouissent : "je préfère Lidl à une usine de tabac ! Je me bats déjà pour que mes enfants ne fument pas...", glisse ce père de famille dans un sourire. "Plus sérieusement, de la création d'emplois, c'est quelque chose de très bien pour notre région".

Lidl espère atteindre les 500 salariés à Carquefou dans 10 ans

Puisque donc, après avoir complètement rasé les bâtiments existants pour y construire son nouveau centre de stockage, Lidl va embaucher. Les 240 salariés qui sont actuellement à Sautron vont être transférés à Carquefou, 50 personnes vont être embauchées dans un premier temps puis 50 autres dans les années suivantes et Lidl espère atteindre les 500 salariés d'ici 10 ans annonce son directeur régional, François Hamy. "Pour la ville de Carquefou, je sais que c'était un gros enjeux. C'est un site qui était en déshérence et qui demain nous permettra d'accueillir de nouveaux salariés". Lidl devrait arriver à Carquefou d'ici fin 2020.