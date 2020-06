Béarn : Lidl prévoit d'implanter sa base régionale sur le bassin de Lacq avec 300 emplois à la clé

Le groupe de distribution Lidl prévoit d'implanter sa base régionale sur le bassin de Lacq ainsi qu'une plateforme logistique, sur l'ancien site de Celanese, sur les communes de Pardies et de Besingrand, avec la création de 300 emplois.

Ce projet est officialisé ce lundi matin, par le président de la CCLO (communauté de communes Lacq Orthez), Jacques Cassiau-Haurie et des responsables du groupe Lidl, qui a choisi l'ancien site de Celanese pour y implanter sa base régionale. C'est un terrain emblématique qui va bientôt revivre, avec des promesses pour l'emploi : en tout, 300 postes seraient ainsi créés, 250 pour la plateforme logistique, et 50 emplois de cadres pour l'implantation de la direction régionale du groupe. L'investissement est estimé à 70 millions d'euros. Les travaux devraient prendre trois ans.

24 hectares dédiés à Lidl

Lidl va ainsi occuper 24 hectares (15 sur la commune de Pardies et 10 sur celle de Bésingrand) sur ce vaste terrain laissé à l'abandon depuis 2009. La CCLO avait racheté ce terrain en 2018, avec plusieurs projets déjà plus ou moins avancés : des panneaux solaires, une unité de méthanisation, et également un incinérateur de déchets ultimes. Il y a aussi ces locaux en bord de route, confiés au laboratoire des Pyrénées. Mais c'est la première fois qu'autant d'emplois sont annoncés sur ce secteur.