Lidl va créer près de 200 emplois à Nîmes

Lidl international à choisi Nîmes Métropole pour installer sa nouvelle plateforme logistique. 55 000 m², plus de 160 emplois et 45 millions d'euros d'investissements. Le projet verra le jour sur l'Actiparc Nîmes Grézan, d'ici 2018.

"Après Orchestra, je suis très heureux de vous annoncer que Lidl international va ouvrir une base logistique à Nîmes" déclare Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole. Cet entrepôt verra le jour sur l'Actiparc de Grézan.

Une construction en deux temps

Premièrement, la construction d'un entrepôt à froid de 22 000 m². Après une année de travaux, le bâtiment ouvrira ses portes à 40 salariés, dès le 2 janvier 2019. Un investissement important de 25 millions d'euros.

Seconde phase, la construction d'un bâtiment de 33 000 m² supplémentaires, réservé à la logistique des produits secs. Cela devrait représenter 120 emplois d'ici 2020, pour un investissement de 20 millions d'euros.

Mais pas seulement...

Lidl veut entreprendre des travaux sur 8 des 9 magasins du secteur. "Aujourd'hui, certaines de nos structures ne répondent plus aux attentes de la clientèle. C'est pour cela que nous allons entreprendre ce nouveau projet. Des magasins plus spacieux, plus aérés, plus lumineux. Cela devrait nous permettre de doubler le nombre de salariés". Un projet de 75 millions d'euros, qui fera bondir le nombre de salariés de 194 à 400.

Lidl prône le Made in France

Terminée l'image du hard-discount sombre, peu accueillant, Lidl change son image. Pour cela, l'enseigne mise sur la politique du "Made in local". "Nous sommes fiers de pouvoir dire que Lidl propose 70% de produits français, c'est une chance. Sur la viande, les chiffres frôlent même le 100%" précise Arnaud Meheust, cogérant de Lidl France.

Grâce à ce projet d'envergure, Lidl proposera dans les mois a venir, des postes de caissiers, manageurs, préparateurs de commandes, ou encore caristes.