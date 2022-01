La nouvelle éco : Liebherr-Aerospace Toulouse va recruter plus de 80 personnes dans un musée

Comme tout le secteur aéronautique, Liebherr-Aerospace Toulouse a vécu des mois difficiles pendant la première phase du Covid. Après avoir mis en place du travail à temps partiel longue durée, après avoir mis en place un plan de départs anticipés, c’est l’heure de la reprise pour la société spécialisée dans la construction de systèmes d’air. Au moins, 80 postes sont à pourvoir en 2022 sur les sites de Toulouse et de Campsas (Tarn-et-Garonne).

Tous les niveaux de qualifications

Il s’agit de postes dans les métiers de l’ingénierie et de la production. Liebherr-Aerospace Toulouse par exemple recherche des monteurs mécaniciens, des soudeurs-chaudronniers et des usineurs sur machine à commande numérique. Mais aussi des personnes pouvant exercer des métiers dans la R&D (recherche et développement). L’entreprise cherche notamment des personnes avec "de l’expérience. Des cadres, des techniciens supérieurs" dit Jérome Noyer, DRH et Directeur de la communication de Liebherr-Aerospace Toulouse. Pour candidater, vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site du groupe, dans l’espace “Carrière”.

Une soirée à Aeroscopia

Alors que toutes les entreprises du secteur cherchent en ce moment à recruter, l’entreprise veut se faire connaitre mieux par les candidats et leur donner envie de les rejoindre. Liebherr-Aerospace Toulouse organise, pour la quatrième fois, un grand événement de recrutement nommé “Experts’ Meeting” au musée Aeroscopia de Toulouse Blagnac le lundi 7 février prochain. Selon l’entreprise se sera une expérience de recrutement inédite pendant laquelle vous pourrez participer à des entretiens de recrutement, rencontrer des experts, découvrir un Showroom présentant les produits Liebherr-Aerospace Toulouse et visiter le musée Aeroscopia.