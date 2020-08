Lignières : l'hippodrome risque le dépôt de bilan

L’hippodrome de Lignières a organisé, le 9 août dernier, sa cinquième course de la saison. Néanmoins, il s’agissait seulement de la première accessible au public à cause de la situation sanitaire. Les quatre précédentes se sont tenues à huit-clos : il n'y a donc eu aucun pari et aucune recette générée par la buvette, soit un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Dimanche 9 août, 1500 personnes ont fait le déplacement contre 1000, en temps normal, à la même période. La canicule, l’âge avancé de la majorité des parieurs plus exposés au covid-19 ainsi que le port du masque obligatoire sont les principaux facteurs qui expliquent cette sous-fréquentation.

Les deux courses de la dernière chance

Il reste deux courses hippiques à Lignières cette année, le 1er et le 15 novembre, pour tenter de sauver la saison. Emmanuel Lagarde, le président de la société des courses hippiques de Lignières en appelle maintenant à la fédération nationale des courses et aux collectivités territoriales pour que l’hippodrome puisse sortir la tête de l’eau. Il compte, également, demander un soutien financier à la fédération nationale des courses et aux collectivités territoriales. _"_Pour le moment, nous n'avons aucune certitude. On espère être aidé pour franchir ce cap difficile" s'inquiète-t-il.

Si la situation sanitaire ne s’améliore pas, l’hippodrome de Lignières risque de mettre la clé sous la porte.