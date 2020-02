Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs, club par club, révélés par L'Equipe

Comme chaque année, L'Equipe a dévoilé ce vendredi le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Et comme la saison passée, Neymar et Kylian Mbappé arrivent en tête du Top 10 exclusivement dominé par les Parisiens.

Le top 10 des salaires des joueurs (estimations en brut mensuel en euros*)

Neymar (PSG) : 3,06 M€ Kylian Mbappé (PSG) : 1,91 M€ Thiago Silva (PSG) : 1,5 M€ Edinson Cavani (PSG) : 1,345 M€ Marquinhos (PSG) : 1,2 M€ Marco Verratti (PSG) : 1,2 M€ Angel Di Maria (PSG) : 1,1 M€ Keylor Navas (PSG) : 1 M€ Mauro Icardi (PSG) : 800.000 euros Leandro Paredes (PSG) : 750.000 euros

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Un top 10 intégralement parisien

Et le joueur de Ligue 1 le mieux payé à la fin de chaque mois est... Neymar ! Avec plus de trois millions d'euros brut mensuel estimés (3.060.000 euros), la star du Paris Saint-Germain est le sportif qui touche le plus d’argent à la fin du mois dans le championnat de France. Sur le podium de ce top 10 100% parisien, le Brésilien est suivi par son coéquipier Kylian Mbappé (1.910.000 euros) puis Thiago Silva (1.500.000 euros).

Au pied du podium se trouve Edinson Cavani (1.345.000 euros) puis, à égalité, Marquinhos et Marco Verratti , qui ont prolongé au club (1.200.000 euros).

Viennent ensuite Angel Di Maria (1.100.000 euros), Keylor Navas (1.000.000 euros), Mauro Icardi (800.000 euros) et Leandro Paredes (750.000 euros). Avec 670.000 euros, Presnel Kimpembe est aux portes de ce top 10.

Monaco, Marseille et Lyon bien placés

Seuls les Monégasques Wissam Ben Yedder (650.000 euros) et Cesc Fabregas (600.000 euros) s’approchent du top 10 intégralement parisien.

En ce qui concerne les autres clubs, l'Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont les clubs très présents dans le top 30. A l'OM, Dimitri Payet et Kevin Strootman émargent à 500.000 euros devant Florian Thauvin (422.000 euros) et Steve Mandanda (360.0000 euros).

A L'OL, le joueur le mieux payé est Memphis Depay (420.000 euros) devant le gardien Anthony Lopes (400.000 euros) et Bertrand Traoré (350.000 euros).

A noter également, les salaires élevés des recrues à Rennes avec Steven Nzonzi (400.000 euros) et à Bordeaux avec Laurent Koscielny (240.000 euros).

La une de L'Equipe du 7 février 2020

Comme l'explique Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'Equipe, "la moyenne des 30 premiers salaires est sensiblement la même que la saison passée. Les quelques nouveaux joueurs qui ont rejoint le haut du classement ont des rémunérations très importantes".

Et d'ajouter que les salaires devraient être encore plus élevés la saison prochaine : "Le changement important devrait intervenir avec le nouveau contrat TV de Mediapro, à partir de cet été on va rajouter entre 500 et 600 millions d'euros sur le marché des transferts français. Cet argent-là devrait permettre de conserver certains joueurs et de les revaloriser ou d'aller chercher des joueurs d'un calibre supérieur pour tous les clubs du championnat."

Tuchel en tête des entraîneurs

Du côté des entraîneurs, Thomas Tuchel (PSG) a toujours le meilleur salaire de la Ligue 1 (625.000 euros bruts) devant André Villas-Boas qui dirige Marseille (300.000 euros) et Paulo Sousa à Bordeaux. Viennent ensuite les Français Rudi Garcia à Lyon et Patrick Vieira à Nice.

Les salaires des joueurs, club par club*

