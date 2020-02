Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de l'OM révélés par L'Équipe

Les joueurs de l'OM Kevin Strootman, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont les mieux payés du club de Ligue 1 selon les révélations de L'Équipe en partenariat avec France Bleu ce vendredi. Découvrez les salaires des principaux joueurs.

Giuseppe Maffia-NurPhoto AFP et Sébastien Muylaert MaxPPP

Kevin Strootman et Dimitri Payet.

Marseille, France

Et les joueurs de l'OM les mieux payés à la fin de chaque mois sont... Kevin Strootman et Dimitri Payet avec plus de 500.000 euros brut mensuel, Florian Thauvin arrive à la troisième place avec 422.000 euros.

Avec 3,06 millions d'euros, l'attaquant au Paris Saint-Germain Neymar est le sportif le mieux payé dans le championnat de France selon L'Équipe qui révèle les plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite. Le podium est 100% parisien : le Brésilien est suivi par Kylian Mbappé avec 1,91 million d'euros puis Thiago Emiliano da Silva avec 1,5 million d'euros.

Le top cinq des salaires de l'OM (estimations en brut mensuel en euros*)

1. Kevin Strootman + 500.000 euros

+ 500.000 euros - Dimitri Payet + 500.000 euros

+ 500.000 euros 3. Florian Thauvin 422.000 euros

422.000 euros 4. Steve Mandanda 360.000 euros

360.000 euros 5. Valère Germain 330.000 euros

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

