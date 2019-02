Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs

L'Équipe a dévoilé ce vendredi le classement des 30 joueurs les mieux payés en Ligue 1. Les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé arrivent en tête. Découvrez l'ensemble du classement.

les Parisiens Neymar et Mbappé sont les joueurs les mieux payés de Ligue 1

Comme en Ligue 1, le PSG domine largement le classement des salaires dévoilé par L'Equipe.

Les Parisiens superstars

Et le joueur de Ligue 1 le mieux payé à la fin de chaque mois est... Neymar ! Avec plus de trois millions d'euros brut mensuel estimés (3.060.000 euros), la star du Paris Saint-Germain est le sportif qui touche le plus d’argent à la fin du mois dans le championnat de France.

Le podium est 100% parisien : le Brésilien est suivi par son coéquipier Kylian Mbappé (1.730.000 euros) puis Edinson Cavani (1.500.000 euros).

Au total, neuf Parisiens constituent le top 10. Seul le Monégasque Radamel Falcao (750.000 euros) vient jouer les trouble-fêtes en prenant la 7e place.

Marseille et Lyon bien placés

En ce qui concerne les autres clubs, l'Olympique de Marseille est le deuxième club le plus présent dans le Top 30 suivi de l'Olympique Lyonnais.

Mario Balotelli, Kevin Strootman, Dimitri Payet et Luiz Gustavo touchent 500.000 euros par mois chacun. Florian Thauvin arrive en 21e (422.000 euros) devant Steve Mandanda (360.000), Valère Germain (330.000) et Adil Rami (300.000).

A Lyon, Memphis Depay est le joueur qui touche le plus chaque mois (360.000 euros) devant Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Nabil Fekir qui sont à égalité (300.000 euros).

A noter le salaire de Ben Arfa qui touche 400.000 euros bruts par mois à Rennes.

Tuchel en tête des entraîneurs

Du côté des entraîneurs, Thomas Tuchel (PSG) a le meilleur salaire de la Ligue 1 (420.000 euros bruts) devant Leonardo Jardim qui dirige l'AS Monaco (333.000 euros) et le Français Rudi Garcia de l'OM (250.000 euros).

Le classement des salaires des joueurs*

Neymar (PSG) : 3 060 000 euros bruts par mois

Kylian Mbappé (PSG) : 1 730 000 euros bruts par mois

Edinson Cavani (PSG) : 1 500 000 euros bruts par mois

Thiago Silva (PSG) : 1 160 000 euros bruts par mois

Angel Di Maria (PSG) : 1 100 000 euros bruts par mois

Gianluigi Buffon (PSG) : 750 000 euros bruts par mois

Radamel Falcao (Monaco) : 750 000 euros bruts par mois

Alphonse Areola (PSG) : 700 000 euros bruts par mois

Daniel Alves (PSG) : 700 000 euros bruts par mois

Marquinhos (PSG) : 700 000 euros bruts par mois

Presnel Kimpembe (PSG) : 670 000 euros bruts par mois

Leandro Paredes (PSG) : 610 000 euros bruts par mois

Julian Draxler (PSG) : 600 000 euros bruts par mois

Marco Verratti (PSG) : 600 000 euros bruts par mois

Cesc Fabregas (Monaco) : 600 000 euros bruts par mois

Mario Balotelli (OM) : 500 000 euros bruts par mois

Kevin Strootman (OM) : 500 000 euros bruts par mois

Dimitri Payet (OM) : 500 000 euros bruts par mois

Luiz Gustavo (OM) : 500 000 euros bruts par mois

Thilo Kehrer (PSG) : 460 000 euros bruts par mois

Florian Thauvin (OM) : 422 000 euros bruts par mois

Hatem Ben Arfa (Rennes) : 400 000 euros bruts par mois

Memphis Depay (Lyon) : 360 000 euros bruts par mois

Steve Mandanda (OM) : 360 000 euros bruts par mois

Valère Germain (OM) : 330 000 euros bruts par mois

Houssem Aouar (Lyon) : 300 000 euros bruts par mois

Moussa Dembélé (Lyon) : 300 000 euros bruts par mois

Nabil Fekir (Lyon) : 300 000 euros bruts par mois

Adil Rami (OM) : 300 000 euros bruts par mois

Kamil Glik (Monaco) : 290 000 euros bruts par mois

Bertrand Traoré (Lyon) : 290 000 euros bruts par mois

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.730.000