Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de Toulouse révélés par l'Équipe

Les joueurs du TFC Gradel, Dossevi et Saïd sont les mieux payés du club de Ligue 1 selon les révélations de L'Equipe en partenariat avec France Bleu ce vendredi. Découvrez les salaires des principaux joueurs.

C'est Antoine Gradel qui reçoit le plus gros chèque à la fin du mois, selon l'Equipe.

Toulouse, France

Qui sont les joueurs les mieux payés au Toulouse FC ? Le journal L'Équipe a estimé le salaire brut mensuel de chaque joueur de ligue 1 et a établi un top 10 *. À Toulouse, le footballeurs qui gagne le plus est Max-Alain Gradel. Actuellement absent des terrains après une blessure à la cuisse, le capitaine gagnerait 190.000 euros par mois, sans compter les primes.

Mathieu Dossévi, qui partage sa vie entre son nouveau rôle de papa et son poste de capitaine par intérim le talonne, avec 120.000 euros. Au même niveau de salaire : l'attaquant Weslay Saïd, 120.000 euros par mois. L'ex-Dijonnais, avait signé le plus gros transfert de l'histoire de Toulouse en août dernier, en s'engageant pour quatre saisons au club violet pour un montant record de 8 millions d'euros. Le jeune milieu international ivoirien Ibrahim Sangaré recevrait 100.000 euros par mois. Le gardien Baptiste Reynet, Yaya Sanogo et William Vainqueur seraient également dans le top 5 des meilleurs salaires du TFC avec 85.000 euros mensuels.

Le top 5 des salaires des joueurs du TFC (estimations en brut mensuel en euros*)

1. Gradel 190.000 €

2. Dossevi 120.000 €

- Saïd 120.000 €

4. Sangaré 100.000 €

5. Reynet 85.000 €

- Yaya Sanogo 85.000 €

- William Vainqueur 85.000 €

On est loin des 3,06 millions de Neymar, au PSG. C'est d'ailleurs le club parisien qui détient les premières places du Top 10 des salaires de Ligue 1. En deuxième position, on retrouve MBappé, avec 1,91 millions d'euros mensuels, en troisième position Thiago Silva, avec 1,5 millions. À titre de comparaison, en Ligue 2, le salaire moyen est légèrement inférieur à 11.000 euros. Entre l’élite de notre football et l’échelon inférieur, il se confirme qu’il existe un gouffre.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.