Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs des Girondins de Bordeaux révélés par L'Equipe

Les joueurs des Girondins de Bordeaux Laurent Koscielny, Benoît Costil et Edson Mexer sont les mieux payés du club de Ligue 1 selon les révélations de L'Equipe en partenariat avec France Bleu ce vendredi. Découvrez les salaires des principaux joueurs.

Bordeaux, France

Le joueur le mieux payé des Girondins de Bordeaux est Laurent Koscielny. Avec 240.000 euros brut mensuel, le défenseur du club de Ligue 1 est celui qui touche le plus d’argent à la fin du mois selon l'Equipe, qui révèle ce vendredi les plus gros salaires des clubs de Ligue 1, mais aussi le top 10 des salaires de Ligue 1. Dans cette dernière catégorie, c'est le joueur du PSG Neymar qui l'emporte avec plus de trois millions d'euros brut mensuel (3.060.000 d'euros)

Chez les Girondins de Bordeaux, après Laurent Koscielny, c'est le gardien et capitaine Benoît Costil et le défenseur Edson Mexer qui gagnent le plus avec chacun 180.000 euros brut mensuel.

Le top 5 des joueurs les mieux payés des Girondins de Bordeaux (estimations en brut mensuel en euros*)

1. Laurent Koscielny : 240.000 euros

2. Benoît Costil : 180.000 euros

Edson Mexer : 180.000 euros

4. Nicolas de Préville : 150.000 euros

Otávio Henrique Passos Santos : 150.000 euros

5. Hwang, Mexer, Pablo, Pardo : 120.000 euros

*Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.