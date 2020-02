Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du FC Metz révélés par L'Equipe

Metz, France

Les salaires des footballeurs font rêver, mais que vous jouiez au FC Metz ou au PSG, les chiffres ne sont pas les mêmes. Le quotidien L'Equipe a mené l'enquête et établi le top 5, club par club* pour la saison 2019-2020 de Ligue 1. Le palmarès est révélé ce vendredi, en exclusivité et en partenariat avec France Bleu. Au FC Metz, sans surprise, c'est l'attaquant et capitaine Habib Diallo qui reçoit le plus gros salaire.

Les footballeurs du FC Metz les mieux payés*

Le capitaine Habib Diallo : 80.000 €

L'attaquant Opa Nguette, le défenseur central Dylan Bronn et le milieu de terrain Vincent Pajot : 70 000 €

Le milieu de terrain Renaud Cohade : 55 000 €

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Ces salaires reflètent l'effort financier fourni par le FC Metz lors du mercato hivernal : c'est à cette occasion que le club à la Croix de Lorraine a recruté le Tunisien Dylan Bronn et Vincent Pajot (prêté par Angers, pris en charge intégralement par Metz). Avec 80.000 euros mensuels pour Habib Diallo, on est sous la moyenne du championnat de Ligue 1, de l'ordre de 94.000 euros, selon L'Equipe, un chiffre gonflé par les salaires du PSG.

Dix joueurs du PSG dans le Top 10

Neymar est le sportif qui touche le plus d’argent dans le championnat de France avec plus de 3 millions d'euros brut mensuel estimés. Les Parisiens trustent les dix premières places du classement.

Neymar : 3,06 M€ Kylian Mbappé : 1,91 M€ Thiago Silva (PSG) : 1,5 M€ Edinson Cavani (PSG) : 1,345 M€ Marquinhos : 1,2 M€ Marco Verratti : 1,2 M€ Angel Di Maria : 1,1 M€ Keylor Navas : 1 M€ Mauro Icardi 800.000 Leandro Paredes

Seuls les Monégasques Wissam Ben Yedder (650.000 euros) et Cesc Fabregas (600.000 euros) s’approchent du top 10 intégralement parisien. Le Toulousain et ex-Grenat Matthieu Dossevi touche 120.000 euros. En ce qui concerne les autres clubs, l'Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont très présents dans le top 30. Retrouvez les salaires des 30 joueurs les mieux payés de Ligue 1 dans notre article.