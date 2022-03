Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du Montpellier Hérault révélés par L'Équipe

Et le joueur de Ligue 1 le mieux payé est... Neymar ! Avec plus de 4 millions d'euros brut mensuel (4,08 M d'euros), l'attaquant du PSG est le sportif qui touche le plus d’argent en fin de mois dans le championnat de France selon L'Équipe qui révèle ce mardi les 10 plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite.

Le podium national est 100% parisien : Neymar est suivi par Messi (3,38 M d'euros) et Mbappé (2,22 M d'euros). Grand écart total avec le top 5 du Montpellier Hérault Sport Club : le Pailladin le mieux payé est Jordan Ferri avec... 120.000 euros bruts mensuels.

Le top 5 des salaires au MHSC (estimations brut mensuel en euros*)

Jordan Ferri 120.000 euros Téji Savanier 110.000 euros Mamadou Sakho 80.000 euros Florent Mollet 80. 000 euros Jonas Omlin 80.000 euros

* Tous les chiffres donnés sont des estimations qui correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.