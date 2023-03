Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du PSG révélés par l'Equipe

Comme chaque année, le journal L'Equipe dévoile ce jeudi le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Sans surprise et comme dans le classement 2022, les Parisiens représentent les plus gros salaires de Ligue 1, et très loin devant tous les autres clubs. La nouveauté cette saison, c'est la formidable ascension de Kylian Mbappé, troisième l'an dernier, qui triple son salaire mensuel pour décrocher la première place du PSG avec 6 millions d'euros.

Neymar passe donc en seconde position avec un salaire de 3.675.000 euros, suivi par Messi et son salaire de 3.375.000 euros.

Kylian Mbappé est devenu le joueur français le mieux payé de l'histoire. Et il n'y a pas que les joueurs du PSG qui occupent le haut du classement, c'est également le cas chez les entraîneurs avec Christophe Galtier, plus gros salaire de Ligue 1 avec un salaire mensuel de 665.000 euros, et chez les joueuses de Division 1 avec Marie-Antoinette Katoto, plus gros salaire du championnat féminin avec 50.000 euros.

Le top 5 des salaires du PSG (estimations en brut mensuel en euros*)

Kylian Mbappé 6.000.000 euros Neymar 3.675.000 euros Lionel Messi 3.375.000 euros Marquinhos 1.200.000 euros Marco Verratti 1.200.000 euros

*Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.