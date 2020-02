Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du Racing Club de Strasbourg révélés par L'Equipe

Au Racing Club de Strasbourg, Sels, Majeed et Mitrovic sont les mieux payés du club de Ligue 1 selon les révélations de L'Equipe en partenariat avec France Bleu ce vendredi. En moyenne, un joueur strasbourgeois touche 45.000 euros. Découvrez les salaires des principaux joueurs.

Le gardien de but du Racing, Matz Sels, est le joueur strasbourgeois le mieux payé.

Strasbourg, France

Une enquête exclusive du quotidien L'Equipe, publiée ce vendredi en partenariat avec France Bleu, révèle les principaux salaires des joueurs des 20 clubs de Ligue 1 * pour la saison 2019-2020. Au Racing Club de Strasbourg, c'est le gardien de buts Matz Sels qui reçoit le plus gros salaire : 90.000 euros.

Le top 5 des footballeurs du Racing Club de Strasbourg *

Le mieux payé : Matz Sels : 90 000 €

Sur la deuxième marche du podium : Abdul Majeed Waris (qui a marqué son premier but contre Toulouse le 5 février) : 80 000 € et le défenseur central Stefan Mitrović : 80 000 €

Quatre joueurs à 70.000 euros : Kenny Lala, Alexander Djiku, Sanjin Prcić et Lamine Koné 70 000 €

La rémunération moyenne s'élève à 45.000 euros bruts mensuels.

Des salaires de plus en plus élevés à Strasbourg

La tendance est à la hausse : pour attirer de nouveaux joueurs ou les conserver, le Racing est obligé de les payer de plus en plus cher. Lors de son retour en Ligue 1, le club rémunérait en moyenne ses joueurs 25.000 euros mensuels brut hors primes. La somme a grimpé à 35.000 euros la saison passée et donc à 45 000 euros cette saison.

Il y a deux ans, le Racing affichait la 18e masse salariale en Ligue 1 ; la 15e la saison passée et désormais la 13e. Symbole de cette progression, Dimitri Liénard, le chouchou de la Meinau avait un contrat fédéral lors de son arrivée au club, il y a sept ans. Il touchait 2.500 euros et débarquait en Clio au stade. Aujourd'hui, il est 20 fois mieux payé.

Dix Parisiens dans le top 10

Avec les chiffres strasbourgeois, on est loin des millions des stars du PSG. Neymar est le sportif qui touche le plus d’argent à la fin du mois dans le championnat de France avec plus de 3 millions d'euros brut mensuel estimés. Les Parisiens trustent les dix premières places du classement.

Le top 10 des joueurs les mieux payés de Ligue 1 (100% PSG) :

Neymar : 3,06 M€ Kylian Mbappé : 1,91 M€ Thiago Silva (PSG) : 1,5 M€ Edinson Cavani (PSG) : 1,345 M€ Marquinhos : 1,2 M€ Marco Verratti : 1,2 M€ Angel Di Maria : 1,1 M€ Keylor Navas : 1 M€ Mauro Icardi 800.000 Leandro Paredes

Seuls les Monégasques Wissam Ben Yedder (650.000 euros) et Cesc Fabregas (600.000 euros) s’approchent du top 10 intégralement parisien. En ce qui concerne les autres clubs, l'Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont les clubs très présents dans le top 30.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.