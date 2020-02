Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du Stade de Reims révélés par L'Equipe

Au Stade de Reims, Romao, Foket, Rajkovic, Donis et Zeneli sont les joueurs les mieux payés, selon les révélations de L'Equipe en partenariat avec France Bleu ce vendredi. Découvrez les salaires des principaux joueurs à Reims et dans le championnat de Ligue 1.

Qui sont les footballeurs les mieux payés dans le championnat de France de Ligue 1 ? Et à Reims ? L'Equipe a mené l'enquête et établi le top 5, club par club*, révélé ce vendredi en partenariat avec France Bleu. Au Stade de Reims, ils sont quatre ex-aequo à recevoir le plus gros salaire.

Le top 5 des footballeurs du Stade de Reims*

Le milieu défensif togolais Alaixys Romao : 60 000 €

L'arrière droit belge Thomas Foket : 60 000 €

Le gardien serbe Predrag Rajkovic : 60 000 €

L'intenational grec Anastasios Donis : 60 000 €

L'ailier droit kosovar Arber Zeneli : 58 000 €

Le joueur le mieux payé du championnat de France de Ligue 1 saison 2019-2020, c'est le Parisien Neymar, avec plus de 3 millions d'euros brut mensuel estimés. Le Paris-Saint-Germain est fidèle à sa réputation de club multimillionnaire puisque ses joueurs occupent toutes les places du top 10.

Dix Parisiens dans le top 10

Neymar : 3,06 M€ Kylian Mbappé : 1,91 M€ Thiago Silva : 1,5 M€ Edinson Cavani : 1,345 M€ Marquinhos : 1,2 M€ Marco Verratti : 1,2 M€ Angel Di Maria : 1,1 M€ Keylor Navas : 1 M€ Mauro Icardi : 800.000€ Leandro Paredes : 750.000e

Au-delà des Parisiens superstars, seuls les Monégasques Wissam Ben Yedder (650.000 euros) et Cesc Fabregas (600.000 euros) s’approchent du top 10. A l'OM, Dimitri Payet et Kevin Strootman émargent à 500.000 euros devant Florian Thauvin (422.000 euros) et Steve Mandanda (360.0000 euros). L'Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont les deix clubs très présents dans le top 30.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.