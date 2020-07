Ligue 1 : le groupe mayennais Actual devient parrain officiel du FC Lorient

Encore un club de foot sponsorisé par Actual. Le groupe dirigé par le Mayennais Samuel Tual, basé à Laval, spécialiste des ressources humaines et des solutions d'emplois, devient le parrain officiel du FC Lorient. Le club des Merlus jouera en Ligue 1 cette année.

Le nom "ACTUAL" figurera donc sur la manche gauche du maillot orange breton. C'est le quatrième club de Ligue 1 que le groupe Actual sponsorise après le SCO d'Angers, Dijon, l'OGC Nice. "Nous connaissons bien le FC Lorient puisque nous sommes un partenaire local depuis de nombreuses années avec notre agence Actibreizh. Le travail réalisé et les résultats sportifs obtenus par l’ensemble de l’équipe et du staff, sous l’impulsion du président Loïc Féry, méritaient d’être soutenus par un partenariat renforcé. Notre réseau d’agences est fortement ancré en Bretagne et nous sommes fiers aujourd’hui d’associer notre image au projet ambitieux de Ligue 1 porté par le club breton" déclare Samuel Tual sur le site internet du FC Lorient.

Le groupe Actual étend un peu plus son influence dans le sport, lui qui est déjà engagé dans la voile avec son Ultim Actual Leader.