Ligue 1 : les salaires des joueurs du Montpellier Hérault révélés par L'Équipe

Et le joueur de Ligue 1 le mieux payé est... Kylian Mbappé ! Avec plus de six millions d'euros brut mensuel, l'attaquant du PSG est le sportif qui touche le plus d’argent en fin de mois dans le championnat de France selon L'Équipe qui révèle ce jeudi les 10 plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite.

Le podium national est 100% parisien : Mbappé est suivi par Neymar (3,675 M d'euros) et Messi (3,375 M d'euros). Grand écart total avec le top 5 du Montpellier Hérault Sport Club : les Pailladins les mieux payés sont Téji Savanier et Wahbi Khazri avec... 180.000 euros bruts mensuels.

Le top 5 des salaires au MHSC (estimations brut mensuel en euros*)

Téji Savanier : 180.000 euros

: 180.000 euros Wahbi Khazri : 180.000 euros

180.000 euros Benjamin Lecomte : 150.000 euros

: 150.000 euros Mamadou Sakho : 150. 000 euros

: 150. 000 euros Jordan Ferri : 120.000 euros

Le coach montpelliérain Michel Der Zakarian est neuvième au classement des salaires des entraineurs avec 70.000 euros bruts mensuels.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations qui correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.