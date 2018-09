Le Stade rennais a chuté ce mercredi soir face à Amiens pour cette 7ème journée de Ligue 1. C'est la troisième défaite de suite pour les Rouge et Noir en championnat cette saison. Il va falloir se remettre en question et reprendre des points face à Toulouse ce dimanche.

Rennes, France

C'est une soirée cauchemardesque pour le Stade rennais. Au bout de 45 minutes de jeu, on compte sur les doigts d'une main les occasions pour les Rennais. Quatre tirs seulement, dont un cadré et un seul côté Amiénois. L'ennui laisse place à la déception pour les Rouge et Noir avec l'ouverture du score par Gnahoré, le joueur d'Amiens à la 52ème minute. Ça fait 1-0 et c'est la première fois cette saison que les Rennais encaissent un but les premiers. Il y a un début à tout.

Revivez dans les conditions du direct l'ouverture du score d'Amiens face au Stade rennais Copier

Dans la foulée, Jérémy Gélin se fait expulser après une faute sur Konaté à l'entrée de la surface de réparation. Les Rennais sont à 10 contre 11 et menés au score. Seulement cinq minutes plus tard, les Amiénois enfoncent le clou et le capitaine Guano trompe Koubek de la tête suite à un corner de Ghoddos. Ça fait 2-0 pour Amiens et le cauchemar continue pour les hommes de Sabri Lamouchi.

Revivez le deuxième but d'Amiens face à Rennes dans les conditions du direct Copier

Le réveil, un peu tardif des Rouge et Noir vient d'une frappe bien enroulée de Clément Grenier, entré en cours de jeu à la place de Mexer. Il trompe Gurtner et permet aux Rennais de revenir au tableau d'affichage. Ça fait 2-1 pour Amiens.

Le but de Clément Grenier, le milieu de terrain rennais à la 82ème minute face à Amiens, comme si vous y étiez Copier

On joue la 82ème minute de jeu mais il est trop tard pour espérer recoller aux picards. La frappe de Mbaye Niang aurait pu faire oublier une deuxième mi-temps catastrophique mais elle finit sur le poteau de Gurtner. On en reste là, 2 buts à 1 pour Amiens, qui engrange trois précieux points. Malgré la titularisation de Ben Arfa, ça n'aura pas suffit pour renouer avec la victoire. Rennes ne voyage visiblement pas bien : sur 4 déplacements, les rennais n'ont jamais gagné, ramenant 1 nul et 3 défaites.

La réaction de Sabri Lamouchi en zone mixte :

Prochain match pour les Rennais ce dimanche face à Toulouse au Roazhon Park. Coup d'envoi à 15h.