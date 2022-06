Ligue 2 : on fait le point sur l'avancement des travaux de mise aux normes du stade le Basser de Laval

Les travaux d'homologation en Ligue 2 du stade Francis le Basser de Laval, ont été présentés ce mercredi par le président du Stade lavallois Laurent Lairy et le maire de Laval Florian Bercault. Parmi les changements : les éclairages, un poste de commandement neuf et un aménagement de l'accueil.

Des travaux nécessaires à le Basser pour jouer en Ligue 2 cette saison. L'avancement et les détails des aménagements de mise aux normes de l'enceinte du Stade lavallois ont été présentés ce mercredi au stade par le président du club Laurent Lairy et le maire de Laval, Florian Bercault, qui est aussi président de Laval agglo. Propriétaire de le Basser, Laval Agglo a débloqué une enveloppe de 500.000 euros pour répondre aux règlements de la Ligue 2.

Remplacement de tout l'éclairage

Terminé les lampes à sodium et bonjour les leds pour l'éclairage. Les travaux sont en cours mais ont été validés. "On avait une norme qui était valable de manière verticale mais pas horizontale donc la décision a été prise de passer d'un éclairage au sodium à un éclairage leds", détaille le président du club Laurent Lairy, "c'est surtout pour les images quand la télé diffusera le match et l'intérêt aussi c'est qu'on consommera moins donc c'est un investissement utile". C'est le chantier le plus coûteux, environ 300.000 euros.

Un nouveau poste de commandement

Il faut effectuer également des ajustements sur la sécurité, imposés par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Un nouveau centre des commandes va donc voir le jour, "on a besoin d'un poste de commandement, qui n'existait pas et à hauteur pour qu'on puisse contrôler tous les évènements qui peuvent arriver au moment des matches", explique Laurent Lairy. Coût de ces aménagements : 100.000 euros environ et puis un aménagement pour l'accueil des visiteurs, de la presse et une rénovation des vestiaires. là aussi une enveloppe d'environ 100.000 euros.

Un appel au département et à la région pour co-financer les travaux

Tout ça est pris en charge à 100% par Laval Agglo mais le maire de Laval, Florian Bercault, président de Laval Agglo appelle à une petite participation des autres collectivités. "Je crois que le Stade lavallois appartient au territoire mayennais et plus largement aux Ligériens et donc j'ai effectivement fait la demande aux instances départementales et régionales, pour avoir un co-financement et à travers ça un soutien symbolique fort", dit-il mais il attend toujours la réponse des deux parties.

La sécurité dans et autour du stade doit également être renforcée pour répondre au cahier des charges de la LFP. Le règlement impose la présence de 70 à 100 personnes pour un soir de match et cette fois-ci, le Stade lavallois prend en charge ce coût. "On aura à peu près une vingtaine d'agents supplémentaires par match, fournis par un prestataire, là aussi il y a un règlement de la LFP, qu'on respecte mais ça on le connaissait puisqu'il n'a pas évolué par rapport à la période où nous étions en Ligue 2", complète Laurent Lairy. Le nombre d'agents est donc doublé par rapport au National, passant de 50 à 70-90 personnes et tous ces travaux auront été réalisés en six mois, entre le moment où le nouveau règlement est arrivé en janvier dernier et le premier match à domicile le 6 août contre Guingamp. "Un petit exploit quand-même, à mentionner" selon le club et le maire de Laval, ainsi que tous les acteurs de ces travaux.

Des travaux normalement terminés le 6 août

Normalement, tout sera prêt pour le premier match de championnat à domicile le 6 août prochain contre Guingamp et si jamais ce n'est pas terminé à temps, le club prévoit de demander une dérogation pour exceptionnellement ne pas présenter tous les critères et valider la copie lors du deuxième match de championnat à domicile. Notez également que les soirs de match, l'avenue Pierre-de-Coubertin sera coupée à la circulation pour faciliter les déplacements à pied ou en transports en commun.