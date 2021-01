Likoolis, des canapés convertibles conçus en Charente-Maritime et fabriqués en France

Depuis 15 ans, Claire et Claude Chardavoine commercialisent des canapés convertibles, depuis Breuillet près de Royan. Des modèles à la fois confortables, compacts et pratiques, grâce à un concept breveté. Mais à 70 ans passés, ils cherchent à passer la main.

Vous êtes à la recherche d'un canapé convertible ? Et si vous achetiez un produit fabriqué en France, et conçu en Charente-Maritime ? C'est ce que proposent depuis près de 15 ans un couple d'entrepreneurs, basés près de Royan à Breuillet (Charente-Maritime).

Claude et Claire Chardavoine ont créé Likoolis (lit-coulisse), une marque uniquement présente sur Internet. Des canapés convertibles à la fois confortables, compacts, et faciles d'utilisation. Au cœur du produit, un système breveté il y a une quinzaine d'années : un sommier à lattes télescopique, qu'on peut déployer sans effort.

Concept breveté

"Je suis parti sur l'idée d'un cadre à lattes télescopique, qui s'ouvre comme on ouvre un tiroir, raconte Claude Chardavoine. En tirant sur la façade, on déploie deux chariots qui viennent glisser l'un dans l'autre." Une idée efficace, qui permet des positions intermédiaires, type méridienne : "on l'ouvre soit en lit de deux mètres, soit en méridienne d'1,60m, ou encore en lit enfant d'1,80m."

Le canapé peut encore se séparer en deux chauffeuses. En y ajoutant des roulettes, on le déplace facilement d'une pièce à l'autre. Avec toujours la garantie de passer une bonne nuit, grâce à un matelas en mousse de bonne qualité. Une qualité qui se paie: 1500 euros minimum pour un canapé deux places. Me juste prix, se défend Claude Chardavoine.

Bonne nuit assurée

"On trouve sur le marché des tas de petits produits modulables, précise l'entrepreneur charentais maritime. On trouve souvent des qualités de matelas très bas de gamme, des produits très compliqués à manipuler, ou au contraire rudimentaires, sans sommier... on est couché sur une planche ! Mais on ne peut pas appeler ça du convertible !"

Likoolis qui a encore innové en 2020, en proposant des accoudoirs amovibles. Résultat : on peut désormais assembler trois chauffeuses pour faire un canapé trois places. En plus des particuliers, la société espère se faire une place dans la literie hôtelière et dans les établissements de santé.

Made in France

En attendant, l'année 2020 a été difficile en raison du covid. A peine 1.000 canapés vendus contre plusieurs milliers les années précédentes. Mais avec un frémissement en fin d'année. "On le constate lorsque les clients nous appellent : le made in France est très important aujourd'hui" promet Claude Chardavoine, convaincu qu'il a trouvé un créneau porteur, lui qui fait fabriquer ses canapés par une usine de Vendée.

"On a tout ce qu'il faut pour fabriquer en France, poursuit Claude Chardavoine. On a des techniciens de grande qualité, des matériaux parfaitement adaptés, et ça ne coûte pas plus cher !" Car les coûts de transports pour faire venir un objet de Chine compensent largement le prix de la main-d'œuvre dans notre pays, assure Claude Chardavoine.

Cherche repreneur

A 73 ans, le créateur se consacre aujourd'hui de plus en plus à ses autres passions, sculpture, peinture. Il est donc à la recherche d'un repreneur.