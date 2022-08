Transports : Lille est la ville étudiante la plus chère selon l'UNEF, hors Île-de-France

Les frais de transports pour les étudiants ont augmenté de 2 % en un an selon le baromètre régional de l'UNEF publié ce lundi 22 août. Au classement général du coût de la vie étudiante, Lille pointe à la 15ème place devant Strasbourg et Rennes, avec une augmentation de près de 7 % en un an.

Avec une hausse de 9 % en cinq ans du prix des transports pour les étudiants lillois, "les pouvoirs publics doivent donc travailler à une baisse du coût de l’abonnement", conclue l'Union Nationale des Étudiants de France (UNEF) dans son baromètre régional publié ce lundi matin. Si l'on retire l'Île-de-France du classement, Lille arrive à la première place : l'abonnement est estimé à 318 euros par an, contre 350 euros autour de Paris.

Pour les étudiants boursiers, seul le quotient familial compte

L'UNEF demande une la mise en place d'une tarification spécifique pour les étudiants boursiers. Avant 2016, ils bénéficiaient d'un abonnement dédié. Depuis, seul le quotient familial entre en compte. "Combien d'étudiants bénéficient des réductions liées au quotient familial? Ce qui est sûr, c'est que ça ne représente que 20 % d'entre eux. Plus de la moitié des villes en France proposent des tarifs pour les étudiants boursiers", explique Hugo Pierson, le référent lillois du syndicat étudiant.

à lire aussi Inflation : le coût de la vie augmente plus vite pour les étudiants que pour la moyenne des Français

En ajoutant les loyers, les frais d'inscription et de restauration ainsi que les factures, Lille est la 15ème ville étudiante la plus chère de France, juste derrière Marseille et devant Montpellier, Strasbourg et Rennes. La capitale des Flandres, qui est la seule ville de la région mentionnée dans le baromètre, est 6ème de ce même classement si l'on ne compte pas les villes d'Île-de-France.

Les loyers ont augmenté de 2,7 % en un an

En moyenne, le coût de la vie étudiant a augmenté de 6 ,9% à Lille. Les loyers y ont augmenté de plus de 2,7% en un an selon le syndicat étudiant. Dans ce classement des loyers les plus chers, Lille arrive à la 17ème place, avec 507 euros en moyenne pour les logements étudiants. L'UNEF demande donc davantage de logements du CROUS et "un contrôle strict de l'encadrement des loyers".

Le syndicat étudiant demande également au niveau national la mise en place d'une allocation d'autonomie : un revenu fixe versé à tous les étudiants, estimé autour de 1.100 euros soit le seuil de pauvreté.