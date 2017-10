Lille, Grenoble et Dijon sont les villes où trouver un CDI et un logement est le plus facile

Les sites de recherche d'emploi Jobijoba et de conseil en crédit Meilleurtaux.com ont publié mardi un baromètre de l'attractivité des grandes villes françaises. Le palmarès classe les 20 plus grandes agglomérations en fonction du nombre d'offres d'emploi en CDI et du pouvoir d'achat immobilier.

Trouver un job, c'est bien, à condition de pouvoir se loger... et vice versa ! Une étude publiée mardi par les sites Jobijoba et Meilleurtaux.com prend en compte trois données -emploi, salaire et logement- et dresse un palmarès des vingt plus grandes villes françaises "offrant le plus d'opportunités".

Comment ça marche ?

Pour le critère "travail", l'étude mesure le nombre d'offres d'emploi en CDI, et le rapporte ensuite au nombre d'habitants. Par exemple, Lille, numéro un du palmarès, affiche 12,3 offres de CDI pour 100 habitants, alors que Marseille, la dernière ville du classement, n'en propose que 2,4. Le rapport calcule ensuite le pouvoir d'achat immobilier, à savoir le nombre de mètres carré auquel on peut prétendre avec un emploi stable, à partir du "salaire moyen dans chaque ville, des taux d'intérêt pratiqués localement et du prix de l'immobilier". Là, c'est Saint-Étienne qui tient la corde, avec plus de 114 mètres carrés accessibles, contre... seulement 23 à Paris ! En croisant toutes ces données, on obtient le score final.

Les villes les plus attractives de France - Jobijoba - meilleurtaux.com

Lille, Grenoble et Dijon en tête

Les profils des villes qui arrivent en tête sont avant tout équilibrés. Lille affiche non seulement un taux relativement élevé de CDI par habitants, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, du tertiaire et de la santé, mais les salariés peuvent prétendre à 57 mètres carrés. Même chose pour Grenoble : 10,5 offres en CDI pour 100 habitants, et 66 mètres carrés accessibles en moyenne pour une personne en CDI. Enfin, à Dijon, le taux de CDI par habitant est moins élevé (8,4%) mais si vous habitez la préfecture de la Côte d'Or, vous pourrez espérer 73 mètres carrés.

Les villes mauvaises élèves

Marseille, 20ème, cumule un pourcentage de CDI par habitant très faible et un pouvoir d'achat immobilier moyen (53 mètres carrés). C'est un scénario que l'on retrouve dans plusieurs villes méditerranéennes : Toulon, Nice ou encore Montpellier. ll est également très difficile de décrocher un job au Havre (19e place, 1,7 CDI pour 100 habitants) - en revanche, si vous êtes l'heureux détenteur d'un boulot stable, vous pourrez prétendre à 74 mètres carrés ! Enfin, Paris (15e place) a un profil très particulier : c'est la ville où l'on gagne le mieux sa vie (plus de 49.000 euros par an), mais c'est aussi celle où les habitants ont le plus faible pouvoir d'achat immobilier.