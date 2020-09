Lille : il déverse deux tonnes de moules pour dénoncer la fermeture des restaurants à minuit et demi

C'est un grand sentiment de ras-le-bol qu'a voulu exprimer le patron des restaurants La Chicorée et Aux Moules en déversant ce lundi matin deux tonnes de moules devant les grilles de la préfecture du Nord à Lille. Il s'agit de la marchandise qui lui reste sur les bras après ce weekend de braderie des commerçants, qui devait remplacer la traditionnelle braderie. En cause : l'arrêté préfectoral tombé au tout dernier moment, vendredi soir, annonçant la fermeture obligatoire des bars et des restaurants dès minuit en ce samedi de braderie en raison de la crise sanitaire.

Mis devant le fait accompli

"Nous avons embauché 25 personnes vendredi à 19h pour le weekend, et à 20 heures l'arrêté tombe", déplore Arnaud Meunier, le patron des restaurants La Chicorée et Aux Moules. Il regrette d'avoir été mis devant le fait accompli et regrette de ne pas avoir été prévenu plus tôt : "Ils nous ont dit que la tendance était à l'augmentation des cas de Covid, mais on le savait au moins depuis le mercredi. On me demande à moi de faire des business plan sur 7 ans pour pouvoir reprendre un établissement et on nous informe 24 heures à l'avance qu'on doit fermer ? Non, ça ne va pas!", s'énerve le restaurateur.

Arnaud Meunier affirme que la situation n'est plus viable et n'est pas sûr de passer l'année © Radio France - Odile Senellart

La décision est d'autant plus difficile à accepter qu'avec le passage ce dimanche du département du Nord en rouge sur la carte du Covid, un nouvel arrêté impose désormais la fermeture de tous les établissements à minuit et demi pour les 15 prochains jours. Or, la Chicorée a la particularité d'être justement ouvert 24h sur 24. Il estime que la situation n'est plus viable et n'est pas sûr de pouvoir passer l'année. Il regrette d'autant plus la mesure qu'il ne la comprend pas : "Si on est capable de bien faire notre travail jusqu'à minuit trente, nous sommes capables de le faire aussi après minuit et demi. Nous ne sommes pas un bar ni une discothèque ; nous sommes un restaurant, on accueille les gens avec le masque, on les assoit à des tables à bonne distance. Donc je ne comprends pas où est le souci", dénonce le restaurateur lillois.