Lille : l'encadrement des loyers entre en vigueur

C'est une des mesures phares de la loi ALUR sur le logement. Ce jeudi 1er février entre en vigueur à Lille l'encadrement sur les loyers pour tous les nouveaux baux et renouvellements. La capitale des Flandres est la première ville française après Paris à l'appliquer.

"Paris n'est pas la seule ville de France à avoir besoin d'une régulation de ses loyers." La phrase est de Martine Aubry en 2014. Pour la maire de Lille et malgré des dispositifs locaux, il est indispensable de se doter d'un outil national pour réguler un parc locatif en pleine flambée des prix. Reconnue comme la 3e ville la plus chère de France, Lille a vu, entre 2000 et 2012, une hausse de ses loyers de 70% (contre 50% à l'échelle nationale). Pour l'encadrement des loyers à Lille, Hellemmes et Lomme l'objectif est double : réguler le marché et mettre fin aux loyers abusifs.

Les loyers doivent être encadrés à Lille explique Audrey linkenheld, député du Nord et rapporteur de la loi ALUR Partager le son sur : Copier

Comment ça marche ?

La mesure concerne tous les nouveaux locataires et ceux qui renouvellent leur bail. A partir d'aujourd'hui les propriétaires et les bailleurs ont pour obligation de fixer un loyer qui ne dépasse pas un certain plafond. Il est calculé par rapport au loyer médian d'un secteur donné. Désormais le montant du loyer ne peux se situer en dessous de 30% de ce loyer de référence ni 20% au-dessus. Seul le loyer est plafonné, les charges ne sont pas comprises dans le calcul.

Par exemple si le loyer médian d'un T2 dans votre secteur est de 600€ votre loyer doit être compris entre 420€ et 720€. Pour connaître ce loyer de référence rendez-vous sur le site du gouvernement où vous devez renseigner le secteur, le type du logement, son année de construction et sa surface. Pour tout renseignement complémentaire, locataires et propriétaires peuvent prendre contact avec l'ADIL du Nord.

14 % des 55.000 logements privés de Lille, Lomme et Hellemmes seront potentiellement concernés par un coup de rabot sur leur tarif de location - Audrey Linkenheld, députée du Nord.

Que faire si votre loyer dépasse le plafond autorisé ?

Si vous vous apercevez que votre loyer est trop élevé, Audrey Linkenheld, députée du Nord et rapporteur de la loi ALUR conseille de "privilégier d'abord la discussion avec le propriétaire". S'il se montre inflexible, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation. La démarche est gratuite. Les délais de réponse, de 2 mois. Attention toutefois, certains biens peuvent avoir des compléments de loyers à cause de caractéristiques spécifiques comme une terrasse.Ils peuvent donc faire grimper la facture, mais doivent être stipulés dans le bail.

Les professionnels de l'immobilier critiquent le dispositif

L'an dernier syndicats et fédérations immobilières (UNIS / FNAIM / SNPI) ont déposés 3 recours contre l'application du décret. Ils ont été déboutés par le Conseil d'Etat. Selon eux le dispositif n'est pas adapté à la réalité géographique et sociale du territoire. "La réalité du marché parisien n'est pas celle du marché lillois" poursuit Emmanuel Chambat directeur associé du cabinet Descampiaux-Dudicourt. "Aujourd'hui (à Lille) il y a un équilibre entre l'offre et la demande qui se fait relativement bien (...) Il faut faire attention à ne pas rajouter trop de contraintes pour que les propriétaires ne soient pas trop réticents à faire des travaux notamment dans le domaine de la transition énergétique."

Pour Audrey Linkenheld, il ne s'agit pas de pointé du doigt les propriétaires ou les bailleurs mais bien rétablir un rapport de force. "Quand il y a plus de demandes que d'offres le marché est forcément déséquilibré."