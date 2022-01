Lille : La bijouterie Lepage fête ses 100 ans cette année

La maison Lepage fête ses 100 ans cette année. Cette bijouterie lilloise, devenue une institution, trône au 8 rue de la Bourse. Pour le centenaire, elle lance une série limitée de montres et une collection de bijoux dont elle fait la promotion au cinéma avec un spot publicitaire. 100 ans après sa fondation, la maison Lepage est toujours gérée au sein de la famille.

Pour le centenaire de l'entreprise, la maison Lepage a créé une collection surnommée La Magnifique. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Une histoire de famille

La première bijouterie Lepage est créée au Havre par Raoul Lepage en 1922. En 1939, son frère Gaston ouvre sa propre boutique à Rouen, qui échappe miraculeusement aux bombardements pendant la guerre et deviendra la plus grande bijouterie de France quelques années plus tard. Enfin, les trois enfants de Gaston ouvrent une troisième boutique à Lille en 1971. Elle déménagera en 1990, rue de la Bourse pour devenir la boutique emblématique, devant laquelle tous les Lillois sont déjà passés.

En 2022, la 4e et 5e génération Lepage sont toujours aux manettes de l'entreprise. À Lille, la fratrie de Julie, Edouard et Sébastien Lepage la développent et modernisent. Ils se lancent dans la vente en ligne avec un site en 2010, créent une marque Lepage en 2019, et obtiennent la certification RJC (Responsible Jewellery Council). Aujourd'hui, 85% des bijoux vendus en boutiques sont faits à partir d'or recyclé. Pourtant leurs parents ne les ont pas jamais poussé à reprendre la bijouterie.

Nos parent nous ont toujours poussé à choisir notre propres voies.

Après avoir travaillé dans la banque, Sébastien Lepage, "en quête de sens" en pleine crise des subprimes en 2008, est le premier à se reconvertir et à rejoindre l'entreprise familiale en 2010. "Après beaucoup de discussions avec mes parents, je me suis lancée et c'était l'une des meilleures décisions de ma vie", explique-t-il. Sébastien Lepage s'occupe aujourd'hui des achats horloger et du site.

Sa sœur Julie Lepage est désormais directrice commerciale et responsable de la marque Lepage. Elle a rejoint son frère la tête de la société en 2016. "Avec le centenaire qui approchait, et pouvoir apporter mon expérience et développer l'entreprise me tenait à cœur", confie-t-elle après une carrière dans le marketing et la parfumerie.

Le troisième frère, Edouard lui revient à sa passion première pour les diamants et devient diamantaire après des années dans la finance. Chaque semaine, il va choisir des diamants pour la boutique lilloise à la bourse d'Anvers avec son père Jean-Pierre. Il nous présente un diamant de deux carats, de couleur D, "la plus belle couleur que la nature produit", triple x, "un diamant taillé de la plus parfaite manière possible".

65 salariés dont 12 dans les ateliers

Lionel Bailly, horloger travaille sur le mouvement d'une montre. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Au premier étage de la boutique lilloise, en plus des présentoirs de bijoux et du service après-vente, des baies vitrées permettent de voir travailler les artisans bijoutiers et horlogers : "un peu comme le concept des cuisines ouvertes", précise Sébastien Lepage. 12 artisans œuvrent à réparer les montres ou à sertir les bijoux de diamants. L'entreprise souhaitent allier le savoir-faire traditionnel et la modernité. Au rez-de-chaussée, elle propose aussi un service de création de bijou sur mesure avec impression 3D.

Aloïs Loviny, artisan bijoutier, sertit un diamant sur une bague. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Aujourd'hui, l'entreprise lilloise emploie 65 salariés. En 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaire de 30 millions d'euros.