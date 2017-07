A Lille, la mutuelle SMENO compte s'inviter devant les lycées pour les résultats du bac

C'est ce mercredi que tombent les résultats du bac. Comme il est de tradition, les bacheliers viendront hurler de joie devant la liste des reçus, dans les lycées. Sur leur route, ils trouveront des acteurs de la SMENO. La SMENO, c'est une mutuelle étudiante régionale, qui craint de disparaître.

Alors, tu l'as ? Question rituelle, ce mercredi matin, à 10h, devant les lycées, pour les résultats du bac. C'est l'occasion pour les mutuelles étudiantes de se faire entendre. Devant les lycées Montebello, Faidherbe et Pasteur, à Lille, des agents de la SMENO, la mutuelle régionale des Hauts de France et de Normandie, vont distribuer des "permis d'alcoolisme". Une action choc, et symbolique, car les mutuelles régionales, qui gèrent le régime de sécurité sociale des étudiants, craignent de disparaître.

Les étudiants bientôt affiliés au régime général

C'était dans le programme présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est dans la feuille de route de sa ministre de la santé : affilier tous les étudiants au régime général. Cela signerait l'arrêt de mort des mutuelles régionales. Ahmed Hegazy, le Président de la SMENO, qui gère la sécurité sociale de 160 000 étudiants dans les Hauts de France et en Normandie, se dit "préoccupé" : premièrement en ce qui concerne "les impacts pour les étudiants, perte de proximité, de qualité de service" ; deuxièmement pour ses collaborateurs, une centaine de personnes, "dont on peut légitimement se demander demain quel sera l'avenir, si 70% de leur mission est supprimée".

Ahmed Hegazy, Président de la SMENO Copier

Victimes collatérales

Ahmed Hegazy estime que les mutuelles régionales sont "les victimes collatérales de décisions qui sont des décisions politiques, et pas de santé publique". La Caisse nationale d'assurance maladie a en effet déjà récupéré la gestion d'une partie des étudiants, ceux de la LMDE, ex-MNEF, mutuelle sous le feu des projecteurs dans les années 90, à cause de scandales politico financiers. Mais le Président de la SMENO met en avant la bonne santé et l'indépendance des mutuelles régionales. Ahmed Hegazy affirme, chiffres de la CNAM à l'appui, que "90% des remboursements de frais médicaux sont aujourd'hui effectués en moins de 48 heures".

Permis d'alcoolisme

Si la SMENO se mobilise aujourd'hui devant les lycées, c'est aussi pour défendre sa mission de prévention et de lutte contre les addictions. La SMENO forme des étudiants, qui font de la prévention sur les campus et lors de soirées étudiantes. Supprimer les mutuelles étudiantes, pour Ahmed Hegazy, équivaudrait "à la disparition pure et simple du seul acteur de prévention globale, qui existe aujourd'hui au service des étudiants". Voilà pourquoi, comme une provocation, des "permis d'alcoolisme" seront distribués ce mercredi matin aux futurs étudiants. L'accès aux résultats du bac ne sera pas perturbé.