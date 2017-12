Lille, France

Comment permettre aux plus modestes de devenir propriétaire de leur logement ? La ville de Lille a peut-être la solution : l'Office foncier solidaire. Ce dispositif a été présenté ce lundi 18 décembre. Il permet à des ménages modestes d'acheter uniquement les "murs" du logement, et pas le terrain.

En effet, c'est bien souvent le foncier qui freine l'accession à la propriété, comme le précise Audrey Linkenheld, à l'initiative de ce projet. Ex-adjointe au maire à la politique de la ville, elle est désormais administratrice de cet office foncier solidaire. "Nous avons imaginé un dispositif qui dissocie la propriété de son foncier et de son bâti", explique-t-elle.

L'objectif d'Audrey Linkenheld, à l'initiative de ce projet, est notamment d'éviter la fuite des familles lilloises, qui veulent acheter, vers la périphérie. © Radio France - Camille Marigaux

L'Office foncier solidaire a donc été créé. Un organisme composé de la ville de Lille et de la Métropole européenne de Lille. C'est lui qui achète le terrain (ici, pour un euro symbolique au promoteur Finapar, choisi en 2016 pour reprendre le site de l'ancienne faculté de pharmacie de Lille, là où seront construits ces appartements).

De quoi alléger considérablement le coût du logement pour le futur acquéreur, de 20 à 40% environ. Un T3 d'environ 65m2 "reviendrait" ainsi à environ 150 000 euros.

Lutter contre la spéculation immobilière

La famille devra donc s’acquitter d’un loyer foncier mensuel d’une valeur de quelques centimes à un euro par mètre carré. Concrètement, pour l'achat d'un 3 pièces de 65 m2 (d'un prix d'environ 150 000 TTC sans parking), il faudra compter 700 à 800 euros par mois pour un emprunt bancaire sur 20 ans. Auxquels s'ajouteront donc 65 euros mensuels pour louer le terrain.

L'objectif est double : permettre aux plus modestes de devenir propriétaire, mais aussi pérenniser cet accès à la propriété. Le propriétaire qui voudra revendre son bien devra le faire à un prix qui sera encadré (basé sur l'indice de référence des loyers de l'INSEE). Le futur "nouvel acquéreur" lui non plus ne pourra pas dépasser un certain plafond de ressources.

Pour l'instant, 15 appartements de T2 à T5 sont prévus pour 2019 rue Jean Bart, dans le centre de Lille (sur le site de l'ancienne faculté de pharmacie). Ils font partie du projet Cosmopole de la société Finapar, qui prévoit la construction sur cette zone de 210 logements, d'un hôtel, du futur centre culturel britannique et d'une galerie d'art.