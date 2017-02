Lille lance un nouveau dispositif pour permettre aux ménages modestes de devenir propriétaires

La ville de Lille lance un nouveau système, unique en France pour le moment, pour que les ménages modestes puissent acheter un logement, et pour lutter contre la spéculation immobilière. Elle lance officiellement ce mardi soir un Organisme foncier solidaire (OFS).

C'est une première en France. La ville de Lille lance un "Organisme foncier solidaire". Il a été fondé officiellement ce mardi soir, et regroupe des représentants de la municipalité, la Fondation de Lille, et la Fédération des promoteurs immobiliers.

Le système repose sur un principe nouveau en France : le propriétaire n'achète que les murs du logement, le bâti. L'OFS acquiert le sol, le foncier, qu'il loue au nouveau propriétaire pour maximum un euro du mètre carré par mois. Cela fait considérablement baisser le coût, car le foncier représente en moyenne un quart du prix de vente. En plus, le nouvel organisme met des subventions sur la table, ce qui permet de réduire encore les coûts à la charge du nouveau propriétaire. Environ 2000 euros du mètre carré, dans des zones où cela dépasse les 4000 euros.

Sous condition de ressources

L'idée pour la ville de Lille, c'est poursuivre son effort de mixité sociale, en permettant à des ménages modestes d'accéder à la propriété, dans des quartiers cotés. Les futurs acquéreurs devront donc répondre à des critères de ressources, ne pas gagner plus de 44 000 euros par an par exemple pour un couple. Pour éviter la spéculation immobilière, le prix de revente sera plafonné, et le nouvel acquéreur devra également remplir ces critères de ressources. Audrey Linkenheld, conseillère municipale en charge du plan lillois de l'Habitat, y voit l'opportunité de "pérenniser cette mixité sociale". "Il ne s'agit pas de considérer que tout le monde peut être propriétaire", ajoute l'élue, "mais on sait que les familles lilloises en difficultés sont tentées d'acheter à l'extérieur de Lille, nous, on a envie de garder ces familles des classes modestes et moyennes".

Audrey Linkenheld, conseillère municipale en charge du plan lillois de l'Habitat Partager le son sur : Copier

Deux expérimentations à Lille

Deux projets sont déjà dans les starting-blocks : une vingtaine d'appartements dans le secteur du tribunal administratif de Lille, et surtout 13 logements dans l'ancienne faculté de pharmacie, un bel immeuble de briques dans l'hypercentre. Ils seront mis en vente lors du salon Immotissimo de Lille, à partir du 10 mars prochain. Pour une livraison estimée en 2020.