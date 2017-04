A Lille, les taxis toujours mobilisés contre les VTC

A Lille, une cinquantaine de taxis a bloqué jeudi matin les zones des gares. Objectif : se faire entendre et obtenir des garanties face à la concurrence des VTC, qu'ils jugent "déloyale".

Concert de klaxons depuis la gare Lille Flandres jusqu'à la place de la République. Là, une délégation menée par Bruno Lambrechts, président de l'union des taxis du Nord.

Reçus par le cabinet du préfet, les membres de cette délégation ont pu exprimer leurs revendications et obtenir des garanties, comme davantage de contrôles et de sanctions pour les véhicules de tourisme avec chauffeur mais aussi ceux qui ont une licence LOTI, plus facile à obtenir.

L'opération de blocage a été encadrée par les forces de l'ordre s'est déroulée dans le calme. Sauf pour quelques usagers, privés d'une dizaine de lignes de bus du réseau Transpole jusqu'en début d'après-midi. Les taxis ont cependant assuré des trajets urgents jusqu'à l'aéroport ou pour des personnes devant rejoindre les hôpitaux.

La loi, rien que la loi

Ce que réclament les chauffeurs de taxi, ce n'est pas l'interdiction totale des VTC, mais l'application pure et simple de la loi. Ils dénoncent surtout les maraudes, quand les VTC attendent les clients autour de certains points stratégiques sans réservation.

Bruno Lambrechts, président de l'union des taxis du Nord, rappelle certains devoirs de ces chauffeurs : "Les VTC ont obligation de retourner à leur base après une course, pas d'enchaîner en rôdant autour des gares ou des hôtels. Et les LOTI doivent prendre au minimum deux passagers. Ce qu'on demande c'est qu'ils travaillent de façon réglementaire !"

Pour certains taxis, le chiffre d'affaires en prend un coup : pour certains, une baisse de 30% depuis un an.