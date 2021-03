Lille : les transports en commun reprennent, ce mercredi matin

Les conducteurs et les contrôleurs lillois ont été entendus. Après deux jours d'arrêt, ils vont reprendre le travail, ce mercredi 24 mars, sur tout le réseau bus et tramway de l'agglomération. En exerçant leur droit de retrait, les personnels voulaient alerter sur les problèmes d'insécurité.

Les transports en commun reprennent, ce mercredi 24 mars, dans l'agglomération lilloise, dans les bus et les tramways. Depuis deux jours, les conducteurs et les contrôleurs d'Ilévia exerçaient leur droit de retrait, après l'agression d'un de leurs collègues, aspergé d'eau de javel par des personnes en scooter, ce samedi 20 mars, à Sequedin. Et ils ont obtenu gain de cause. La direction va débloquer des moyens supplémentaires, en matière de sécurité.

"Grâce à cette alerte, le problème d'insécurité dans les transports ne peut plus être ignoré, se félicite le représentant CGT, Mohammed Farhi. Les conducteurs et les contrôleurs subissent des violences physiques et verbales au quotidien. Cette situation ne peu plus durer !" Ce droit de retrait a été particulièrement suivi, dans tout le réseau de transports.

Des renforts de sécurité dans les bus

La direction d'Ilévia reconnaît, dans un communiqué, qu'elle est "consciente des difficultés rencontrées actuellement par les agents sur le réseau." Et sur son compte Twitter, elle "prie les voyageurs de l’excuser pour la gêne occasionnée ces deux derniers jours et réaffirme sa mobilisation pour permettre aux métropolitains de se déplacer chaque jour en toute sécurité sur le réseau."

Des renforts de sécurité vont être mis en place, en particulier dans les bus. Des agents spécialisés, des contrôleurs, des médiateurs interviendront sur le réseau, dans les quartiers sensibles. La direction annonce "un partenariat renforcé avec les représentants des forces de l'ordre" (Police nationale, municipale et Gendarmerie). La CGT annonce également un accord sécurité pour le mois de juin.