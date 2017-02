Lille: les vignettes Crit'air bientôt en vigueur

Après Paris, Lyon et Grenoble, la métropole lilloise va elle aussi passer dans quelques mois à la vignette Crit'air en cas de pic de pollution. Il existe six vignettes selon le niveau de pollution émis par chaque véhicule.

Après les récents épisodes de forte pollution, le dispositif Crit'Air arrive dans la Métropole Lilloise. La préfecture du Nord et la MEL ont décidé d'adopter ces vignettes de couleur déjà utilisée à Paris, Grenoble ou en région lyonnaise lors des pics de pollution. Concrètement, il s'agit d'autoriser les véhicules à circuler ou non, en fonction de leurs émissions et de leur ancienneté, et donc de réagir rapidement dans les phases de pollution les plus critiques.

Le dispositif concerne les particuliers comme les professionnels

Tous les véhicules motorisés sont concernés : voiture de particuliers, utilitaires, poids lourds, bus, cars et aussi deux-roues. Tous, doivent dès aujourd'hui se doter d'une vignette de couleur : il y en a six, correspondant à six catégories. Par exemple, catégorie 1 pour les véhicules "propres" comme les hybrides et, à l'extrême inverse, catégorie 5 pour un diesel vieux de plus de 17 ans. Au prochain pic de pollution, les catégories autorisées à rouler seront déterminées.

La vignette se commande via un formulaire, disponible en ligne : pour un peu plus de quatre euros, vous la recevez chez vous sous un mois environ. Il faut ensuite l'apposer sur le pare-brise avant de votre véhicule. La zone où le dispositif Crit'Air sera effectif doit être définie dans les six mois à venir. D'ici là, en cas de pollution, la circulation alternée sera aussi activée. Vous ne serez donc pas sanctionné si vous n'avez pas de vignette, mais vous pourrez l'être si vous n'avez pas la bonne plaque d'immatriculation.

1600 morts de la pollution par an dans la métropole lilloise

La nordiste Sandrine Rousseau, secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts salue la mise en place de ce dispositif: "C'est un premier pas intéressant, pas suffisant, mais intéressant". Lors du dernier épisode sévère de pollution dans la région, elle avait dénoncé l'absence de mesures. Elle rappelle que la pollution a fait 1.600 morts dans la métropole lilloise pour la seule année 2016.