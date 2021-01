Lille: mobilisation des étudiants qui se sentent sacrifiés

La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les étudiants de première année à l'université pourraient reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier. Mais les étudiants restent mobilisés: ils annoncent qu'ils redescendront dans la rue mardi prochain, le 26 janvier, pour la journée de mobilisation de l'ensemble des personnels de l'Education National.r vie, on avait envie de connaître ça. Mais on ne le connaîtra pas."

Comme une majorité d'étudiants, elle ne supporte pas l'attitude des autorités envers les étudiants. Beaucoup se sentent infantilisés, ridiculisés: "!A chaque fois qu'on entend parler de nous dans les allocutions des ministres, ils disent souvent des choses comme "on a une pensée émue pour les étudiants". Oui, mais ça n'est pas assez! on veut plus!". C'est aussi ce que dénonce Estelle, 21 ans, étudiante en deuxième année de sociologie à Lille: "_Nous ne sommes pas des enfants. Contrairement à ce que dit la ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est pas parce qu'un bonbon traîne sur la table qu'on va le prendre"_. Elle juge très infantilisant de voir que des enfants de 6 ans peuvent aller à l'école mais que les étudiants eux sont interdits d'avoir cours en présentiel. "On nous répète qu'on devient des adultes quand on arrive à l'université, qu'il faut qu'on se responsabilise. Et là, soudainement, on ne serait plus assez sérieux pour se laver les mains. C'est assez violent d'entendre ça parce qu'on se demande quelle image on a de nous."

Les étudiants comptent de nouveau descendre dans la rue le 26 janvier à l'occasion de la journée de mobilisation des personnels de l'Education nationale © Radio France - Odile Senellart

Si les étudiants réclament le retour en cours en présentiel, c'est pour recevoir des cours de meilleure qualité, pour pouvoir questionner les enseignants, échanger des savoirs, poser aussi des questions aux enseignants sur leur orientation, retrouver une routine. Mais c'est aussi et surtout parce qu'ils n'en peuvent plus d'être comme enfermés chez eux. C'est ce que vit cette étudiante qui vit avec son petit ami, étudiant lui aussi, dans un appartement de 26 mètres carrés : "On est obligés de tirer au sort pour décider qui va suivre son cours sur le seul bureau de l'appartement et lequel va se retrouver sur le lit. Le problème, quand on est sur le lit, c'est qu'il y a le téléphone, la tentation de dormir. On en a juste assez!". De nombreux étudiants reconnaissent rester très souvent en pyjama pendant leurs cours à distance, de moins en moins d'étudiants allument leurs caméras pour les cours, même quand il s'agit de travaux dirigés.

La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les étudiants de première année à l'université pourraient reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier. Mais les étudiants restent mobilisés: ils annoncent qu'ils redescendront dans la rue mardi prochain, le 26 janvier, pour la journée de mobilisation de l'ensemble des personnels de l'Education Nationale.