Lille-Sud : le clivant centre commercial Lillenium ouvre ses portes

Près de 14 ans après la naissance du projet, le centre commercial Lillenium ouvre ses portes au grand public ce mardi 25 août. L'énorme bâtiment qui abritera une centaine d'enseignes inquiète certains petits commerçants du quartier, et agace certains élus politiques d'opposition.

C'est un projet gigantesque, qui aura mis près de 14 ans à aboutir : le centre commercial Lillenium ouvre ce mardi 25 août. Situé à Lille-Sud, l'énorme bâtiment de 55 000 mètres carrés va abriter une centaine d'enseignes. Plusieurs élus d'opposition dénoncent "un projet d'un autre temps", et demandent la mise en place d'un observatoire. Certains petits commerçants du quartier s'interrogent sur leur avenir.

Les derniers travaux ont lieu à Lillenium avant l'ouverture ce 25 août © Radio France - Manon Klein

Un gigantesque espace

Le centre commercial accueille des magasins, mais aussi des restaurants, un hypermarché, un espace pour les enfants, ou encore une salle de sport. Le tout, réparti sur trois étages. En termes d'emploi, une fois que toutes les enseignes seront installées, ce sont jusqu'à 900 personnes qui dépendront du centre commercial assure sa directrice Sophie Martin. Pour le moment, à l'ouverture, on n'y est pas encore. La directrice précise que parmi les nombreuses enseignes que compte Lillenium, "une trentaine" sont inédites dans la région. Sophie Martin cite en exemple l'enseigne danoise Normal [sorte de "supérette" qui vend des produits à bas prix] ou encore la chaîne de restaurants belge Belchicken qui fera prochainement son arrivée; une première en France.

Des écrans géants sont installés à certains endroits © Radio France - Manon Klein

Un projet qui interroge

Ce nouveau centre commercial est loin de faire l'unanimité. Europe-Écologie-les-Verts battaille contre Lillenium depuis de nombreuses années, dénonçant un projet d'un autre temps. L'élue municipale d'opposition EELV Stéphanie Bocquet évoque un secteur, celui des centres commerciaux et grandes surfaces, en difficulté, qui attire de moins en moins les visiteurs. Il est vrai que sur les dix dernières années, la fréquentation est plutôt en baisse, malgré un rebond en 2019. De son côté le mouvement de Benoît Hamon Génération.s à Lille dénonce dans un communiqué un "parachutage de 55 000 mètres carrés de béton (...) et ses 900 places de parking" dans un quartier déjà très pollué par la voiture, selon le mouvement politique.

Le centre commercial s'implante dans un quartier où de nombreux commerces ont fermé © Radio France - Manon Klein

Quid des petits commerces

Plusieurs habitants de Lille-Sud se réjouissent de l'arrivée de ce centre commercial dans un quartier ou de nombreux commerces ont fermé ces dernières années. En effet, les locaux aux devantures vides parsèment la rue dans laquelle Lillenium s'est implanté. Parmi les quelques commerces survivants, certains surveillent d'un oeil inquiet l'arrivée du centre commercial. Azzedine, qui tient une petite boulangerie, craint d'être concurrencé : "On le sait, les gens qui se rendent au centre commercial souvent achètent tout là bas. Ils ne sortent pas juste pour acheter une baguette, donc on risque d'être laissé sur le carreau. Après, peut-être que l'on va aussi en bénéficier. On ne sait pas" commente le gérant.

Beaucoup de commerces ont fermé, parfois depuis de nombreuses années, dans le quartier © Radio France - Manon Klein

Et justement, pour observer les effets du nouveau centre-commercial sur le tissu économique local, Europe-Écologie-les-Verts réclame la création d'un observatoire lillois, pour mesurer l'impact sur toute la ville de l'ouverture de Lillenium.

Le centre commercial Lillenium ouvre ce 25 août © Radio France - Manon Klein

Le nouveau centre commercial ouvre ses portes au grand public ce mardi soir à 17h. Des animations, musicales notamment, sont prévues.