Lille : un "marché de Noël" éphémère et solidaire entre commerçants sous le beffroi de la CCI

Un stand de chaussettes, un autre de champagne, un traiteur italien, une fabricante de bougies,... 6 stands ont été installés sous la verrière du majestueux hall de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille pour aider les commerçants qui ont vu leur fréquentation fortement chuter ces dernières semaines parce qu'ils étaient installés dans des rues touchées par des menaces d'effondrements d'immeubles (rue de la Monnaie, rue Pierre Mauroy,...). Aurélie Vermesse est la présidente de la CCI Grand Lille : "c'est leur plus grosse période de vente donc c'est effectivement un moment où il faut les aider. Ils ne pouvaient plus utiliser leur commerce donc pourquoi ne pas utiliser ce lieu qui est quand même magique en plein coeur du centre-ville ?"

Limiter la casse

L'épicerie fine "la Bottega" est installée habituellement rue de la Monnaie, une artère commerçante très fréquentée habituellement à cette période de l'année. Sauf que ces 3 dernières semaines, elle était fermée aux piétons et aux voitures au niveau de l'épicerie. Elle a rouvert finalement aux piétons uniquement, ce jeudi, mais le chiffre d'affaires est en baisse : "le flux de clients ne passait plus devcant le magasin. On vent quelques produits de la Bottega ici à la CCI et dans un container installé par la mairie, place Louise de Bettignies. On essaie de limiter la casse !"

Le stand de "la Bottega", épicerie fine italienne située habituellement rue de la Monnaie, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Incendie de remorque

Ce "marché de Noël de la solidarité" entre commerçants lillois profite aussi à Carole Lebeau. Cette cirière éco-responsable se déplace sur plusieurs lieux de vente habituellement avec une petite remorque dans laquelle elle vend des bougies qu'elle fabrique elle-même. Sa remorque a pris feu, vendredi dernier, un sacré coup dur en pleine période de Noël qui est son pic d'activité de l'année. La CCI lui a donc proposé d'investir également le hall de son siège en plein centre-ville de Lille. Elle a donc de nouveau le sourire pour expliquer son concept : "vous avez sûrement gardé un contenant d'émotion de votre grand-mère, comme une tasse par exemple, ou une très belle bougie où il n'y a plus de bougie dedans, vous ramenez le contenant, je remets une bougie végétale avec l'odeur que vous aimez, j'en ai une quarantaine". Et la magie opère en trente minutes, la durée de l'opération. Cette commerçante possède également un site internet où commander "les bougies de Carole" .

Carole Lebeau, cirière éco-responsable, dans le hall de la CCI de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Ce marché à la CCI est ouvert ce vendredi 23 décembre de 10h à 19h et ce samedi 24 décembre de 10h à 16h. La liste des boutiques présentes dans le hall de la CCI et qui ont également rouvert sur leur site d'origine (excepté Ullys) :

La Bottega, épicerie fine italienne (rue de la Monnaie et rue Péterynck)

Ullys, boutique de chaussettes

Les bougies de Carole, cirière écoresponsable (vente ambulante)

L'abbaye des saveurs, caviste (rue des vieux murs)

Au gré du Vin, caviste (rue Péterynck)

Champagne Terroir, caviste (rue Lepelletier)