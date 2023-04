Lille : une édition du FIC (Forum International de la Cybersécurité) sans gendarmes ni services de l'état

DURSUN AYDEMIR / POOL / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Il n'y a aura officiellement aucun gendarme, ni service de l'état cette année au Forum International de la Cybersécurité (FIC) , qui commence ce mercredi 05 avril et dure jusqu'à vendredi 07 à Lille Grand Palais.

Le FIC, c'est le premier événement européen sur les questions de sécurité et de confiance numérique (plus de 19.000 visiteurs attendus). Historiquement la gendarmerie y est toujours présente, c'est même la gendarmerie des Hauts-de-France qui a participé à la création du forum en 2007.

Sauf que voilà, cette année, il souffle un parfum de polémique. Le co-organisateur du salon, Avisa Partners, a fait l'objet d'une enquête de Mediapart sortie l'été dernier, qui fait état des activités de lobbying exercées par Avisa à travers le monde.

Avisa, le co-organisateur du salon, accusé de servir les intérêts de dictatures africaines

Le cabinet de conseil est notamment accusé d'avoir modifié des articles sur Wikipédia pour servir les intérêts de ses clients, mais aussi d'avoir infiltré, sous de fausses identités, des espaces de discussions participatifs de médias comme L'Express ou Mediapart, pour en faire des lieux de propagande, envers des dictatures africaines telles que le Congo-Brazzaville, le Tchad, des autocraties comme le Kazakhstan, sans compter les multinationales comme Bayer ou LVMH.

Les consignes de l'état sont donc claires cette année, pas le moindre uniforme au Forum, pour ne pas souffler sur les braises, "question de réputation"... Pour commencer, il n'y aura pas de stand de la gendarmerie au FIC, quand d'habitude, il y en a toute une série.

Voiture banalisée et uniforme au placard

Consigne a également été donnée de ne pas se montrer si l'on représente une autorité de l'état. Raison pour laquelle on ne verra aucun ministre au forum, alors que c'est la tradition. Reste qu'à défaut de ministre, il y aura quand même du beau monde pour cette édition, notamment le commissaire européen Thierry Breton, ou des PDG de mastodontes de la cybersécurité

Pour cela, vous l'imaginez, il faut bien des escortes policières Mais même là, si escorte il doit y avoir, les forces de l'ordre devront le faire en voiture banalisée, et certainement pas en uniforme, nous indique l'une de nos sources à la gendarmerie. Sacré paradoxe pour un salon qu'elle a créé et continue à co-organiser. La Gendarmerie nationale est d'ailleurs propriétaire de la marque FIC. Cela pose la question de l'existence-même du salon à l'avenir, ou du moins sous ces formes actuelles, avec Avisa pour partenaire.

"On ne peut pas dire que les gens nous abandonnent !", se défend le fondateur du salon

Le fondateur du salon, le général d'armée et ancien inspecteur général des armées-gendarmerie Marc Watin-Augouard dit lui que c'est à l'état de dire s'il souhaite rester dans le FIC ou non. "Je laisse faire l'état ce qu'il veut, mais à ce que je sache, quand quelqu'un a quelque chose à se reprocher, il est traduit devant la justice, et pour l'instant, je n'ai aucune indication de ce genre", glisse-t-il à propos d'Avisa.

Marc Watin-Augouard qui assure d'ailleurs que certains hauts-responsables, comme le directeur général de l'ANSSI (Agence Nationale pour la sécurité des informations), mais aussi des représentants des ministères régaliens seront bien présents, "On ne peut donc pas dire que les gens nous abandonnent !", estime-t-il. A minima, l'état aura donc au moins abandonné l'uniforme cette année.