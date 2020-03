Lillenium : encore une centaine de postes à pourvoir

C'est un mastodonte du commerce qui doit ouvrir le 6 mai prochain au sud de Lille. Lillenium, vaste centre commercial dont le lancement a été maintes fois repoussé, va compter en son sein 92 boutiques, dont un hypermarché Leclerc, ainsi que dix restaurants et un centre d'activités ludiques et scientifiques pour les enfants, dérivé de la cité des enfants de Paris. En tout, ce sont pas moins de 800 emplois qui sont créés par cette implantation.

Recrutement par simulation

La plupart ont déjà été pourvus, mais il reste encore des demandes. Une centaine de postes sont disponibles, dans les domaines du commerce et de la restauration principalement. "On a chaque semaine des ateliers, précise Karine Blondiaux, la directrice de l'agence Pôle Emploi Lille grand sud, des ateliers qui sont proposés aux personnes intéressées. Le but c'est de pouvoir leur présenter l'ensemble des opportunités d'emploi qui sont offertes à Lillenium, ainsi que travailler avec ces personnes-là pour les préparer et les accompagner."

Pôle Emploi utilise également une méthode qui existe depuis 1995 mais qui est méconnue. C'est la méthode de recrutement par simulation pour trouver des candidats : pas besoin de CV et d'expérience, les demandeurs d'emploi participent à des évaluations. Par exemple, pour un poste dans le commerce, ils doivent simuler le remplissage d'un rayon et les réponses qu'ils feraient à des clients. "On recherche exclusivement le potentiel, le naturel, explique Claire Boureau-Lefebvre, conseillère spécialisée dans cette méthode par simulation. Ça veut dire est-ce qu'il sait travailler en équipe, par exemple. Est-ce qu'ils ont un sens commercial ?" En fonction de leurs résultats et s'ils ont les aptitudes requises, ils sont proposés à l'entreprise et participent à un entretien de motivation.