Limoges : 147 emplois sont menacés par la fermeture du centre financier du groupe La Poste au Mas-Loubier

Ce n'est pas juste et il n'y a aucune explication valable" - Sandrine, employée depuis 5 ans dans le service financier qui doit fermer

C'est le centre financier et plus particulièrement le "Front Office", qui reçoit les appels téléphoniques des clients de La Banque Postale, qui est visé. Depuis jeudi dernier, et l'annonce d'une fermeture envisagée par le groupe La Poste de ce centre, à Limoges, les salariés et les syndicats sont encore sous le coup de l'incompréhension comme Sandrine , "je suis vraiment en colère ! Ce n'est même pas pour le travail, car grâce à notre formation et notre expérience, je sais que j'en retrouverai mais ce n'est pas juste et il n'y a aucune explication valable".

Surtout que le service visé est très rentable, voire l'un des plus rentables de France. En 2020, il a rapporté plus de 8 millions d'euros en crédits à la consommation, au groupe La Poste. Pour Philippe Rosa-Arsène, secrétaire général de la CFTC dans le groupe, La Poste poursuit sa restructuration par la destruction, "tous les ans, La Poste supprime entre 3000 et 5000 emplois en France. Et là, c'est près de 150 d'un coup à Limoges. Tout ça pour les envoyer à Bordeaux!"

Contactée, la direction de La Poste a tenu à préciser qu'aucune fermeture de site n'était envisagée. Selon un communiqué, elle affirme même "qu'un projet de développement des centres financiers sera partagé ce mardi avec les organisations syndicales", dans le cadre d'une commission de dialogue social, qui se tiendra à Paris.