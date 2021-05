Limoges : après le déconfinnement, les réservations pour visiter l'aquarium affichent complet

Après une semaine d'ouverture, l'aquarium de Limoges a retrouvé sa clientèle : "Le téléphone n'arrête pas de sonner", confirme Franck, biologiste à l’aquarium. "Les gens ont envie de sortir, de renouer avec cette liberté." Devant les vitrines, les plus petits admirent les raies et autres hippocampes.

Un groupe d'étudiantes profitent enfin de la ville de Limoges. "Quand nous sommes arrivées à Limoges en début d'année, tout à fermé avec la crise sanitaire", explique Heather. "On avait l'impression de vivre dans une ville fantôme." Soizig confirme : "Avec cette visite, je respire. Je suis trop contente. Je découvre plein de choses, je lis tout. Je passe un super moment."

Des places limitées pour des moments privilégiés

Il faut réserver pour visiter. "On essaie de prendre un groupe toutes les 15 minutes pour laisser le plus d'espace possible dedans. C'est une bonne chose car les visiteurs ont l'impression d'avoir un instant privilégié." Ce week-end pour faire face à la forte demande, des créneaux ont été ouverts entre entre midi et deux.

Dans l'aquarium, les visiteurs sont peu nombreux grâce aux créneaux de réservation. Ils peuvent facilement échanger avec les biologistes. © Corbis - Thomas Vinclair

Si l’aquarium connait un véritable succès, c'est aussi grâce à la météo peu clémente de ces derniers jours. "Quand le matin, je vois des nuages ou de la pluie, je sais que l'on va faire un gros week-end", confirme Franck. Avec ce démarrage avec des jauges, l’aquarium sort peu à peu de son hibernation forcée. De bon augure avant les mois de juillet et août où l'activité est à son pic.