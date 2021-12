Limoges : avec déjà un million d'utilisateurs, Facil'iti veut grandir sur le marché international

La crise sanitaire a eu un effet à double tranchant sur l'entreprise Facil'iti, basée à Limoges et spécialisée dans la personnalisation de l'affichage des sites web. Le nombre de ses utilisateurs a augmenté, mais dans le même temps, il a été plus difficile de décrocher de nouveaux contrats. Une situation ambivalente à laquelle l'entreprise espère remédier en participant début janvier au CSE de Las Vegas, le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public.

Plus d'utilisateurs grâce aux confinements...

Indéniablement, l'activité de Facil'iti s'est développée durant les confinements, car les gens contraints de rester chez eux ont davantage utilisé internet. Ils sont donc plus nombreux à avoir découvert ses solutions pour adapter l'affichage sur les écrans et rendre notamment la lecture plus confortable pour ceux dont la vision est défaillante ou ceux qui ont des troubles cognitifs. "Le nombre d'utilisateurs a augmenté, mais le nombre de clients peut être un peu moins que ce qu'on aurait souhaité" souligne toutefois Frédéric Sudreau, le fondateur de l'entreprise.

... mais des affaires freinées faute de rencontres avec les clients

Il recense un million d'utilisateurs et à peu près 500 sites internet équipés par Facil'iti. "Mais on a peut être moins de sites que ce que l'on avait envisagé parce qu'il a été plus compliqué pendant la période de Covid de rencontrer nos clients" en raison de l'annulation des salons professionnels.Un manque de contacts préjudiciable, car pour convaincre avec un produit innovant, il faut pouvoir le présenter directement et montrer comment ça fonctionne précise le patron.

Relancer les commandes, c'est donc l'objectif de Frédéric Sudreau qui compte déjà de grandes entreprises françaises parmi ses clients, notamment "des grandes marques qui, par le biais de leurs sites de vente en ligne, se disent que les seniors peuvent être des cibles extrêmement intéressantes pour faire plus de chiffre d'affaires." Des sites de commerce européens ont aussi le même raisonnement et c'est donc un large marché qui s'ouvre potentiellement pour Facil'iti. En allant au CES de Las Vegas, l'entreprise limougeaude veut aussi toucher d'autres pays. "Quand on voit mal, le trouble on doit le traiter sur un écran de la même façon en France qu'aux Etats-Unis, en Afrique ou au Japon, donc résolument notre développement à l'international pour les années à venir" indique le fondateur de l'entreprise.

Des innovations en vue pour les particuliers ?

Aujourd'hui Frédéric Sudreau n'est pas en mesure de vendre ses solutions directement à des particuliers, car la technologie ne le permet pas pour le moment. "Ce sont les entreprises, les collectivités, les associations qui installent Facil'iti sur leur site Internet, sur leur outil de travail, sur les intranets, par exemple des sociétés, et qu'ils offrent à leurs collaborateurs ou à leurs usagers." Un service qu'il espère toutefois pouvoir proposer à tout le monde à l'avenir. Des projets seraient en cours de développement.