Limoges - Bientôt une nouvelle vie pour l'ancien Hôtel de commandement de l'Etat Major des Armées

La vente ne sera effective qu'en mai prochain. Mais elle d'ores et déjà officielle. L'ancien Hôtel de commandement de l'Etat Major des Armées à Limoges va changer de main et de visage. La société bordelaise Héméra, spécialisée dans le rachat de foncier pour le transformer en espaces de co-working et qui souhaite s'implanter dans la capitale de la porcelaine, a jeté son dévolu sur ce bâtiment datant du 19e siècle. Après d'importants travaux pour réhabiliter les lieux, ce nouveau site de travail partagé doit ouvrir ses portes autour de l'été 2022.

En faire un lieu exceptionnel

"Limoges est la 2e plus grande ville de Nouvelle-Aquitaine. Et ici, nous sommes en plein centre, à quelques minutes de la gare. Donc très pratique pour tout le monde. Le bâtiment historique a un gros cachet et un gros potentiel. Une surface de 1600 mètres carré qui est très intéressante. Une distribution des pièces et des espaces très bien faite car conçue pour faire des bureaux et des réceptifs et ça correspond bien à ce que l'on va proposer. Quand on l'a découvert, on a eu un coup de cœur avec la conviction de pouvoir en faire un lieu exceptionnel " explique Julien Parrou-Duboscq, le président et co-fondateur d'Héméra.

Ce bâtiment compte de nombreuses pièces de ce genre, en plus ou moins bonne état © Radio France - Jérôme Ostermann

Le concept ? Proposer à la location des bureaux clé en main. Des outils de travail à la machine à café en passant par le ménage. Tout est inclus. Et sans durée d'engagement. Il y aura aussi des salles de réunion et de conférence. Avec la possibilité d'organiser des ateliers ou encore des petits déjeuners d'affaire. Des douches sont également prévues. Héméra fera aussi appel à un prestataire afin de proposer de quoi boire un verre et se restaurer. Et tout le monde pourra en profiter, les salons du rendez-de-chaussée et le parc de 6 mille mètre carré seront ouverts à tous. "C'est l'idée que l'on a. De l'ouvrir aux entrepreneurs et aux entreprises qui travaillent à Limoges. Mais également aux habitants. S'ils veulent venir boire un café ou un verre, ils pourront le faire sur place sans problème" fait savoir Julien Parrou-Duboscq.

Les Limougeauds pourront venir y boire un verre ou un petit café

Il y a quand même pas mal de travaux à réaliser avant l'ouverture à l'été 2022 © Radio France - Jérôme Ostermann

Avant cela, il y a quand même pas mal de travaux à réaliser mais pas de quoi inquiéter le chef d'entreprise. "C'est un bâtiment très bien conçu et qui été construit par l'armée. On de très bons fondamentaux. Les parquets sont dans un état remarquable. On a une belle hauteur sous plafond. Mais le bâtiment a quand même vécu. On doit le rénover et l'aménager de manière fonctionnelle, notamment au niveau d'internet et des réseaux électriques" détaille le président d'Héméra. Une terrasse va aussi sortir de terre dans le parc qui lui aussi va avoir le droit à une 2e jeunesse.