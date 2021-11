Limoges : "C'est un marché mondial qui s'ouvre" pour ISORG et son capteur biométrique certifié par le FBI

Après plusieurs années de développement, la société ISORG, basée à Limoges, va bientôt commercialiser un capteur d'empreintes digitales unique au monde et certifié par le FBI, pour le domaine de la sécurité. Une innovation qui va aussi s'intégrer à nos vies quotidiennes, via les smartphones.

Cinq ans après la construction de son usine à Limoges, Jean-Yves Gomez touche enfin du doigt un de ses rêves, avec la commercialisation imminente d'un capteur biométrique développé au sein de sa société ISORG. Ce capteur d'empreintes digitales unique en son genre a déjà franchi une étape cruciale au printemps dernier, avec une certification accordée par le FBI, aux Etats-Unis. Avec l'appui de ce gage de sérieux, venu d'un des plus grands services de sécurité du monde, ISORG s'apprête à signer ses premiers contrats de vente et à lancer une fabrication à grande échelle sur son site haut-viennois.

"C'est un marché mondial qui s'ouvre" confirme le fondateur et directeur général d'ISORG qui se fend même d'un large sourire en signalant que c'est mondial, uniquement parce qu'il doit se limiter à notre planète _"pour l'instant !"_Au-delà de la boutade, les perspectives sont en tout cas très prometteuses pour Jean-Yves Gomez qui joue sur deux tableaux avec cette innovation. D'une part le marché de la sécurité à l'échelle de pays ou d'entreprises, d'autre part le marché grand public.

De la sécurité des aéroports à celle de nos smartphones

Les capteurs d'ISORG pourraient ainsi se retrouver dès l'année prochaine dans des aéroports, pour contrôler les empreintes digitales des voyageurs. L'un de leurs avantages est leur taille : pas besoin d'une grosse borne fixe, ces petits dispositifs peuvent s'intégrer dans des appareils portables. Une technologie validée donc par le FBI, "qui normalise un peu tout ce qui se passe sur la planète en terme d'empreintes digitales" précise le directeur général d'ISORG. Il souligne que son innovationpeut aussi permettre de contrôler les accès dans des bâtiments publics ou des bâtiments sécurisés "On a le niveau de sécurité nécessaire pour pouvoir faire ces produits, mais aussi pour dans des passeports biométriques, des cartes d'identité, ou encore du vote électronique."

Ça peut changer beaucoup de choses dans nos vies quotidiennes.

Une liste à laquelle s'ajoutent des applications qui touchent plus directement le grand public. "Ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne" assure Jean-Yves Gomez, en prenant l'exemple de l'accès à certaines applications comme celles des banques, sur nos téléphones portables. "Une fois le téléphone déverrouillé, quelqu'un peut rentrer dans vos applications." Il propose donc aux utilisateurs de choisir eux-mêmes le niveau de sécurité de ces outils, en renforçant leur niveau de contrôle, avec l'utilisation de deux, trois ou même quatre doigts au lieu d'un seul, pour confirmer son identité.

Le nombre de salariés va doubler à Limoges

Pour accompagner la mise sur le marché de ces capteurs l'an prochain, et donc leur fabrication en masse, ISORG va embaucher. Actuellement l'entreprise emploie 70 salariés, répartis entre l'ex-capitale du Limousin et Grenoble, où l'entreprise était implantée initialement. Sept recrutements sont en cours sur le site de Limoges et d'ici la fin de l'année prochaine une trentaine de postes supplémentaires seront à pourvoir. "On va plus que doubler nos effectifs sur Limoges" précise le directeur général de la société qui invite les candidats potentiels à se manifester, car il actuellement a du mal à trouver les perles rares, aussi bien pour des postes de techniciens que pour des manutentionnaires. Les postulants peuvent envoyer un mail et un CV à hr.isorg@isorg.fr