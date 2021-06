Limoges : soir de fête en centre-ville pour profiter du couvre-feu à 23h

Ce mercredi 9 juin, il faut se faufiler entre les tables, toutes les terrasses sont pleines sur la place Denis Dussoubs en centre-ville de Limoges .

Dix étudiants en ergothérapie fêtent la fin de leurs partiels. Océane, Louise, Emma, Malik, Thomas, Michèle et Mathis sont vissés à leur chaise depuis 15h de l'après-midi et comptent bien faire la fermeture à 23h. "On ne sait pas si les partiels se sont bien passés, mais on fête quand même !", le cri du coeur d'Océane 21 ans qui n'attendait que de retrouver les terrasses avec ses ami.es.

Reportage : Le couvre-feu est décalé à 23h Copier

À la table d'à côté, Julien est à l'honneur. Coup de chance pour lui, cette nouvelle étape du déconfinement tombe pile le jour de ses 25 ans. Un quart de siècle qu'il fête avec des bières et des flammekueches.

La place Denis Dussoubs à la nouvelle heure du couvre-feu © Radio France - Valentin Houinato

En terrasse, en salle, tout est plein depuis le début de l'après-midi. De quoi réjouir Jérôme, le patron de la brasserie Michar sur la place Denis Dussoubs.

On pourrait installer les clients à la cave, ils iraient à la cave. Les gens ont envie de sortir, ça fait huit mois qu'ils n'ont pas été dans un bar

22h27, c'est la fin de la dernière séance de cinéma du côté du "Grand écran". Michel est déjà venu trois fois en deux semaines. Simplement son petit plaisir du jour : "sortir de la salle quand il fait nuit", car "quand on y va l'après-midi, c'est un petit peu tristounet".

Joshua et ses parents retournent au restaurant pour la première fois depuis des mois © Radio France - Valentin Houinato

Au restaurant, sortie en famille pour Joshua, sa soeur et leurs parents. Au menu, double ration de frites, des glaces et du chocolat. Le petit garçon de 11 ans à la mèche blonde ne compte pas terminer sa soirée à 23h "Je suis une pile, je suis surexcité".