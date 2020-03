Limoges CSP - Pierre Fargeaud :"l'objectif, c'est que tout le monde soit préservé" en cas de huis clos

Après l'interdiction des rassemblements de mille personnes ou plus à cause du coronavirus, quelles conséquences pour le Limoges CSP ? S'il joue à huis clos ou devant quelques centaines de supporters, il y aura forcément des pertes. Comment va faire le club ? Début de réponse avec Pierre Fargeaud.

Après la décision du gouvernement d’interdire tout rassemblement de mille personnes ou plus à cause du coronavirus Covid 19, la Ligue Nationale de Basket a tenu une réunion d'urgence ce lundi à Paris, en présence notamment de Pierre Fargeaud, le directeur juridique et financier du Limoges CSP. Difficile de mesurer pour l'instant les conséquences économiques pour les clubs. Mais ils s'y préparent. Interview.

France Bleu Limousin : Quelle est la position du club alors que le basket sera forcément impacté par cette interdiction ?

La décision a été prise dimanche soir. On a tout de suite commencé à travailler sur les différents scénarios envisageables. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a cette limitation de jauge qui entraîne une limitation du nombre de personnes présentes dans la salle. Pour les supporters et partenaires, cela fait maximum 700 ou 800 personnes parce qu'il y a aussi des personnes nécessaires à l'organisation. Les joueurs, les arbitres, les officiels de la table de marque. C'est un peu tôt pour pouvoir dire comment on va s'organiser. Notre prochain match à domicile, c'est le 29 mars (contre Nanterre). Ce qui nous laisse le temps de voir comment la situation évolue pour prendre une décision et avoir le meilleur scénario possible.

Tout le monde ne pourra pas être dans la salle

Mais vous préféreriez avoir jusqu'à mille personnes dans la salle qu'un huis clos total...

Nous, on s'adapte. Si jamais on doit jouer à huis clos, on jouera à huis clos. Si jamais on a une autorisation de jauge à mille personnes, on fera en sorte d'avoir un maximum de personnes dans la salle.

Dans ce cas là, quelle est l'idée ? Faire venir les groupes de supporters pour s'assurer un soutien important en cette fin de saison, ou mettre en place une rotation entre les différents abonnés sachant qu'il reste quatre matches de saison régulière à domicile ?

On a les groupes de supporters, les abonnés et les partenaires. Toutes ces personnes représentent environ 3 mille places à chaque match à Beaublanc. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être dans la salle. Donc oui, on peut imaginer des rotations. Il y a diverses possibilités. L'important, c'est quand même d'essayer d'avoir un minimum d’ambiance parce qu'un stade de Beaublanc complètement vide où on entend les baskets qui crissent, ce serait un peu triste.

Concernant le club et d'éventuelles pertes, y voyez vous plus clair par rapport aux assurances ?

Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même avec des jauges à mille personnes, il y aura des pertes financières. C'est obligatoire. Au niveau des assurances, ce que l'on appelle de nos vœux, c'est d'avoir l'équivalent d'un arrêté de catastrophe naturelle, qui serait un arrêté de catastrophe sanitaire. Cela permettrait soit d'avoir un fond de garantie soit de faire jouer les assurances pour les pertes d'exploitation.

Des remises sur les prochains abonnements ?

Et pour les supporters abonnés ? Envisagez-vous un remboursement ?

C'est encore trop tôt pour le dire. Il peut y avoir des solutions alternatives. Il faut voir quelle serait la meilleure solution. Il ne faut pas non plus remettre en cause l'économie du club parce qu'on travaille sur des budgets qui sont déjà préparés.

Dans ce cas là, plutôt que rembourser, peut-on envisager des remises sur les abonnements pour le saison prochaine ?

Oui, ça pourrait être une possibilité. L'objectif, c'st que tout le monde soit préservé. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fois le club, les partenaires, les supporters, on va tous devoir faire des efforts les uns avec les autres pour essayer de passer cette crise.