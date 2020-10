Limoges : dans l'entreprise Indépendance Royale 100% des salariés favorables au télétravail

La crise sanitaire a changé les habitudes dans les entreprises qui pour beaucoup pratiquent de plus en plus le télétravail. A Limoges Indépendance Royale a franchi le cap avec l'assentiment de ses salariés qui partagent leur temps entre travail à la maison et présence à l'entreprise.

Et si le télétravail devenait une habitude dans les entreprises même lorsque la pandémie de coronavirus sera derrière nous. C'est le chemin qu'est en train de prendre la société Indépendance Royale. Une entreprise spécialisée dans l'équipement de la maison pour le maintien à domicile des personnes âgées et qui emploie au siège à Limoges une cinquantaine de personnes. Avant le confinement, le télétravail n'existait pas dans l'entreprise mais il a fallu s'y mettre et aujourd'hui ce sont entre 30 à 40 % des salariés qui ont franchi le pas le temps de les équiper et de les former.

100 % des salariés sondés sont favorables au télétravail

"On a fait un sondage qui montre que 100 % des salariés sont favorables au télétravail mais aussi qu'ils souhaitent être en télétravail 2 à 3 jours par semaine et le reste du temps en entreprise" explique Marie Cagnac directrice générale adjointe du marketing et des relations clients à Indépendance Royale. Et pour elle c'est cet équilibre entre télétravail et présence à l'entreprise qui plait aux personnels. Ce n'est pas Guillaume, jeune contrôleur de gestion qui dira le contraire "Etre chez soi ça permet d'être au calme et sur certains dossiers on avance beaucoup plus vite... Mais pour moi on ne peut pas être en télétravail à 100 % donc il faut revenir dans l'entreprise pour voir les gens car c'est important le lien social" explique t-il.

Le télétravail devrait perdurer au delà de la crise sanitaire

D'ici la fin décembre l'entreprise Indépendance Royale espère arriver à 50 % de télétravail mais Marie Cagnac précise que c'est sur la base du volontariat. Au service des ressources humaines on est en train de mettre les choses en place pour encadrer le télétravail au sein de la société. "On a travaillé en adéquation tous ensemble et le télétravail a fait ses preuves, il convient aux salariés comme à l'entreprise et on compte bien le faire perdurer"conclut Marie Cagnac.