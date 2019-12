Limoges : derniers moments pour acheter ses cadeaux de noël

Limoges, France

C'était le dernier week-end pour faire ses achats et surtout ses cadeaux de Noël. Fort heureusement pour certains il reste encore ce lundi et ce mardi pour remplir sa mission de lutin. A Limoges il y avait encore beaucoup de monde dans les rues ce dimanche mais ce n'est pas la course observée l'an passée.

En effet certains se sont organisés très en avance note par exemple, Sebastien qui travaille à la librairie Page et Plume " On a eu des personnes qui sont venues dès le début du mois de décembre, parfois avant pour être sûre de pouvoir avoir du choix". Il n'a pas le sentiment d'avoir observé la même effervescence que l'an dernier : en cause ? Le calendrier, puisque Noël c'est mercredi et qu'il reste donc deux jours. Ce ne sera pas de trop car dans les rues de Limoges, certains attaquent tout juste la longue liste exigée par le Père-Noël.

La théorie du " Just in time"

Noël c'est dans trois jours donc il est encore temps ! ( Christelle )

C'est le cas par exemple de Christelle, les mains bien chargées en cette fin d'après-midi. " En général je fais ça la veille, donc je suis même plutôt en avance " plaisante la jeune femme qui prône la théorie du " Just in time", traduisez - juste à temps - " Noël c'est dans trois jours donc il est encore temps ! "

Protéger le secret du Père-Noël

Ce n'est pas simple surtout que le petit dernier y croît encore ( Pierrick )

Il y a, fort heureusement pour le Père Noël, des lutins un peu plus organisés comme Pierrick et sa compagne qui peaufinent leurs cadeaux mutuels ... mais accompagnés de leurs enfants. Leur mission ? Protéger le secret du Père-Noël. " Ce n'est pas simple surtout que le petit dernier y croît encore. Alors on se débrouille. Il y en a un qui sort en premier du magasin, pour garder les enfants, le temps que l'autre puisse payer !" explique Pierrick.

Un bon moment entre amis ou en famille

Pour rentrer un peu dans cette magie de Noël ( Camille )

Il ne leur restait plus qu'un petit cadeau à trouver à Sarah et Camille. Une fois la mission remplie elles ont aussi profiter de l'après-midi. " C'est aussi un petit moment agréable à passer entre sœurs _pour faire les magasins "explique Sarah, alors que Camille complète " Pour rentrer un peu dans cette magie de Noël_ avec ces derniers moments, la musique, l'ambiance qui changent un peu "