Limoges : Des élèves en Staps ouvrent "La Halle aux étudiants" pour venir en aide à leurs camarades

En pleine crise sanitaire et économique, la solidarité entre étudiants prend de l'ampleur avec une nouvelle initiative à Limoges. Elle vient des membres du Bureau Des Etudiants Limouzi Staps. Depuis cette semaine, ils tiennent une permanence, "La Halle aux Etudiants", dans la salle 5 du bâtiment F sur le site de La Borie où les jeunes sont déjà nombreux à se présenter avec leur sac de courses. Sur les tables, il y a de la nourriture mais aussi des produits d'hygiène, gel douche et autres serviettes hygiéniques.

Cela fait vraiment du bien

Ceux qui en ont besoin n'ont qu'à venir avec leur carte d'étudiant. Comme Maturin et son colocataire, au budget très serré pour manger. "C'est 200 euros de bouffe pour deux en un mois. Donc ça fait 25 euros par personne par semaine. C'est pas beaucoup. Donc on mange beaucoup de fruits et de légumes. C'est bien, on perd du poids" ironise t-il, non sans humour. Un étudiant en informatique bien heureux de ce complément gratuit :"Cela fait vraiment du bien. En plus, on voit des gens. C'est social".

De la nourriture mais aussi des vêtements et des cartes internet

Les membres du BDE Limouzi Staps solidaires des autres étudiants de Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

Amina est étudiante étrangère en chimie. Elle apprécie beaucoup elle aussi cette solidarité étudiante :"ça touche vraiment parce que déjà, ils ont pensé à nous ! Ils ont à disposition des produits qu'on utilise tout le temps. C'est nécessaire" estime-t-elle avant de repartir, reconnaissante, avec quelques vivres dans son sac. Une "Halle aux Etudiants" qui offre aussi des vêtements et des cartes internet pour réduire la fracture numérique alors que les étudiants passent toutes leurs journées derrière leur ordinateur.

Le constat est un peu triste

Mais voir ces étudiants venir chercher à manger laisse un sentiment mitigé à Lubin, membre du BDE Limouzi Staps :"on est content d'aider les étudiants mais le constat est un peu triste. De se dire qu'il y a énormément d'étudiants dans le besoin". Une solidarité rendue possible par des dons et des subventions, notamment de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Etudiantes. Une action que les membres du BDE Limouzi Staps comptent bien faire perdurer après la crise sanitaire. Car à leur yeux, la précarité étudiante existait avant le covid et sera toujours une réalité après l'épidémie.

A écouter, toutes les explications de Camille Thurmes, la présidente du BDE Limouzi Staps Copier

(Le BDE Limouzi Staps va rouvrir la "Halle aux étudiants" juste après les vacances. Pour connaître les jours et horaires d'ouverture, il faut consulter leur page facebook).

